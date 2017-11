Fabián Doman echó a Úrsula Vargues: “Fue una decisión mía, el antisemitismo no va más”

El conductor de “Nosotros a la mañana” anunció que la panelista no continuará en su programa.

Úrsula Vargues dejó de ser panelista del ciclo televisivo Nosotros a la mañana. Así lo confirmó durante la mañana de este martes Fabián Doman, conductor del programa. “Yo le pedí a Kuarzo (la productora) que Úrsula no continúe. Asumo esa responsabilidad, y estoy convencido de haberla tomado”, explicó el periodista.

Todo comenzó a partir de una serie de tuits en los que la ex panelista hizo referencia a la polémica con Diego Leuco en los Martín Fierro de Radio. “Este programa tiene un chat con todos los que estamos acá. Y lo que Úrsula subió al Twitter se planteó antes en esa charla privada, donde comenzó la discusión entre ella y yo a las tres y media de la tarde del domingo”, contó Doman al abrir su programa de este martes.

Luego de esa conversación de WhatsApp, Vargues habría realizado sus posteos, desconcertando al conductor: “Cuando me enteré, me costó creerlo”.

Esa misma noche Doman le sugirió que pidiera disculpas públicamente. “Para sorpresa mía, (el lunes) pidió disculpas al aire. Pero en ningún momento se retractó del contenido del tuit ni acercó un arrepentimiento conceptual acerca de lo que había escrito”. Y precisó: “Las sociedades funcionan con ideas básicas, funcionales. Y el antisemitismo no va a más”.

Un rato después de concluida esa emisión, Doman mantuvo un encuentro con los productores. “Les dije que me parecía que Úrsula no podía continuar en este programa”, advirtió, y aclaró por qué no le remarcó a la ex modelo, mientras estaba haciendo su descargo, que su pedido de disculpas era incompleto.

Desde este martes, Angie Balbiani, mejor amiga de Pampita Ardohain, quien ya cumplía con participaciones de manera habitual, reemplazará a Vargues.

