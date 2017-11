“El Estado no lo puede decir, pero yo sí: el acontecimiento (del submarino) es irreversible”

La diputada nacional Elisa Carrió estuvo en La Noche de Mirtha y reveló lo que sucedió con el Submarino ARA San Juan, que está perdido desde el 15 de noviembre. “Yo puedo dar mi testimonio porque llamé al Jefe de Gabinete y le dije: Marcos Peña, quiero toda la verdad. Me dijo que el buque estaba autorizado técnicamente para salir, que hubo una comunicación sobre las baterías, que esa comunicación quien la recibió no se la comunicó a nadie más. A las tres horas hay una comunicación diciendo que se reparó el problema y que a partir de ahí a la tarde empiezan a buscar porque dejan de tener comunicación. En ese momento, este señor le dice al Comandante de la Armada que le dice a su vez al Ministro de Defensa” dijo.

Y agregó: “Ellos se enteraron de eso con la comunicación del embajador argentino que está en Austria. Y en ese mismo momento es cuando se dice, lo que no puede decir el Estado, que yo lo puedo decir. Hay algo que ni el Ministro ni el Presidente pueden decir, y es que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrar. Están todos seguramente fallecidos porque no hay una base legal, hasta que no se encuentre el Gobierno no tiene un respaldo legal para decir esto”

Fuente: http://www.eltrecetv.com.ar/articulo/lilita-carrio-y-una-fuerte-declaracion-sobre-el-submarino-ara-san-juan-el-estado_098479

