Caso Rímolo: Silvio Soldán desmintió a Susana Giménez y aseguró que nunca se atendió en su casa

Los dichos de la diva provocaron el enojo del conductor, quien desmintió todo y afirmó que nunca convivió con la falsa médica ¿Cuál es la verdad?

En la emisión de su programa del domingo pasado, cuando reveló que se atendió con Giselle Rímolo, quien le dio pastillas para adelgazar que le causaron una presión arterial tan alta que se le rompió una vena en el cerebro, Susana Giménez agregó: “Fui a hacerme masajes a lo de Soldán, que ella atendía ahí, nunca fui a su clínica. Nunca lo dije porque me dio vergüenza”.

Sucede que la falsa médica se encuentra internada en una clínica desde el miércoles a la tarde cuando fue detenida en su domicilio de Don Torcuato y deberá cumplir una condena de nueve años por los delitos de estafa y ejercicio ilegal de la medicina.

Ahora, los dichos de Susana provocaron el enojo de Silvio Soldán, quien desmintió a la diva y aseguró que nunca convivió con Rímolo y que tampoco la conductora fue a atenderse a su casa. “En mi vida recibí a Susana Giménez en mi casa. Jamás, no tengo la menor idea”, expresó Soldán.

Y remarcó: “Nunca la tuve en mi casa a Susana, a no ser que haya entrado por la ventana. No lo sé. Rímolo nunca vivió en mi casa, no convivió conmigo… Giselle me habrá robado la llave alguna vez, cosa que me resulta muy difícil. No entiendo, no sé lo que pasó. Que la haya llevado a una casa y le haya hecho creer que era mi casa. Que haya entrado por la casa de mi madre, pero eso también me parece muy difícil”.

En diálogo con Los Ángeles de la mañna, el ex de Silvia Süller subrayó: “Yo nunca he recibido a Susana Giménez en mi casa. Me encantaría, pero no soy amigo de ella como para recibirla”.

Además, manifestó su molestia con Giménez porque nunca se lo había comentado anteriormente. “Nunca me dijo que se atendiera en mi casa. En el living de ella, en un corte, me dijo que la atendió a ella y le hizo mucho mal, pero nunca me dijo que haya sido en mi casa. ¿Qué tengo que ver?”, se quejó.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments