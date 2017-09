Las 24 frases más impactantes que dejó Cristina Kirchner en su charla con Víctor Hugo

La ex Presidente estuvo en AM 750 y brindó una entrevista donde abordó temas relevantes, contó intimidades y opinó de todo.

Cristina Kirchner está en campaña camino a las elecciones del 22 de octubre y una de sus presentaciones las hizo en MA 750 en un diálogo íntimo con Víctor Hugo Morales, donde habló de Unidad Ciudadana, el Gobierno actual, sus políticas, intimidades de su vida privada entre otros temas.

A continuación, las frases más impactantes de la ex Presidente

“Todos los días amanecemos con algo brutal. Me preocupa que la sociedad empiece a naturalizar todas estas cosas que estamos viviendo”

“Creo que este es un Gobierno que quiere construir un enemigo interno. El gobierno pivotea sobre la fractura social, la propaganda política, la mentira permanente y la división de la oposición”

“Creo que tenemos un presidente más de spot publicitario que de gestión. No me podés seguir hablando de lo que va a venir, ya pasaron dos años de gestión. Tenés que dar cuenta del presente cuando sos presidente”

“Meten presa a un montón de gente por un Twitter y todavía no encuentran a un desaparecido ni meten preso a alguien de Gendarmería. Esto es lo que cree el mundo. No es una construcción local”

“No podemos caer como se cayó en la dictadura. Como sociedad, más allá de nuestras diferencias tenemos que tener un signo de no retroceder”

“Lo de (Roberto) Navarro no puede verse como un hecho aislado y único”

“Esta gente (por el Gobierno) tiene un blindaje mediático fatal. ¿El Presidente se animara a un reportaje con Navarro en vivo? No creo. Que me lo demuestre. ¿Se animará Gladys Gonzáles, Bullrich, la Gobernadora?”.

“La educación no puede ser censurada, amputada. No quiero un país de zombies. Debemos fomentar la participación de los chicos, quiero un país con espíritu crítico. Cuando escucho a los pibes de la secundaria los veo muy bien preparados para el debate. La reforma educativa tenés que debatirla con los docentes, mínimo. ¿Cómo te van a hacer trabajar 6 meses gratis de pasantía obligatoria? Nuestro educación siempre caracterizó a la sociedad argentina en América Latina”.

“El aumento tarifario tiene que ver con beneficios a los amigos del poder”

“Existe un ahogo financiero y judicial a los medios disidentes. Los medios críticos están sufriendo un acoso financiero y judicial inédito en democracia”.

“Están desmontando una Argentina industrial y sin energía nuclear. No existe el país sin industria nacional. Pagábamos los autos y las heladeras en cuotas y ahora se pagan en cuotas los servicios”.

“Dejamos un país con desendeudamiento, inédito en la Argentina. Néstor lo recibió con un 60% del PBI y lo dejamos en un 13%”

“Este posicionamiento de las PASO nos deja en un lugar de oposición seria. Hay un voto de confianza de la mayoría en contra de este ajuste a Unidad Ciudadana. La sociedad opinó quienes son los mejores opositores contra el Gobierno”

“Hay gente que ha sido votada para una cosa pero el voto no se corresponde”

“A mi no me van a meter miedo”

“La sociedad necesita ser representada. El Presidente es Presidente hasta el 2019. Necesitamos en el Parlamento voces opositoras, aunque las hay. Creo que se puede lograr. El Parlamento es el ámbito de discusión. Podemos frenar el ajuste en el Parlamento, ese es el ámbito de discusión. Me parece que el 22 de octubre se trata de votar por el presente, por el hoy, por lo que está pasando. Necesitamos en el parlamento voces que tengan visibilidad para discutir el ajuste. Nuestro bloque ha sido muy crítico en el Congreso”.

“¿Los que nos están escuchando no tienen miedo de pasar un día por una manifestación y que te lleven preso?. Había gente anti K que cayó preso en la marcha del 1 de diciembre. Que pasen estas cosas en democracia es muy grave”

“Veo que el ‘Ni una Menos’ se fue trasformando. Las mujeres entendieron que su sujeción al patriarcado tiene que ver con un gobierno económico y político. Creo que hubo un crecimiento. Las argentinas pudimos exportar el tema del feminismo. Me importa pasar dejando algo: ideas, testimonios, me cabe el honor de representar al género siendo presidenta. Nunca me interesó pasar por la vida sin dejar nada. Quiero dejar ideas, testimonios de que se puede generar algo diferente. “Hay una representación política en la calle. Nunca voy a dejar de ser militante. La primera presidenta mujer no las hizo quedar mal. La eligieron con el 54% de los votos”.

“Entre Máximo y Flor yo tuve otro embarazo avanzado en 1984 que aborté espontáneamente, más o menos en el quinto mes. Siempre me dicen que era un barón. Que si la neatología hubiese tenido el desarrollo que tiene hoy, lo hubieren salvado. Quedé muy traumatizada y tardé cinco años en volver a quedar embarazada. Me revisaban y no me encontraban nada y era la todo de la cabeza. Cuando volví a quedar embarazada Máximo tenía 3 años. Fue producto de ese trauma brutal que sufrí”

“Falta que me acusen del asesinato de Kennedy nada más”

“Este neoliberalismo descarta gente”

“El debate es importante. Organizado por las universidades públicas no por impresas privadas. Creo que ese es el ámbito”

“La dolarización es cultural en Argentina”

“No fui un dispositivo del poder y por eso estoy como estoy”

