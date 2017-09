Continúa el escándalo: Matías Morla no se arrepiente de criticar a Maradona y va por más

El abogado del Diez reafirmó sus dichos y contestó los ataques de Dalma y Gianinna Maradona.

Matías Morla, abogado y mano derecha de Diego Maradona, dijo que le provocaba “acidez estomacal” ver las historias que el ex jugador compartía en Instagram. Ante esas duras declaraciones, Dalma, la hija mayor del Diez, utilizó las redes para criticarlo. Y Gianinna hizo lo propio en un programa de El Nueve.

El letrado habló y lejos de arrepentirse de sus dichos, aseguró: “Estoy de acuerdo con Dalma, que no entendió. Acidez estomacal, lo dije porque cuando estoy cerca de él yo me ocupo que Maradona sea el capitán de la leyenda de la FIFA, que Maradona haga una pretemporada en Holanda y que no falte ni una vez. O que viaje 300 kilómetros por día para ir a trabajar. Lo ratifico. Me da acidez que en vez de mostrar videos de esas situaciones, lo muestran en un estado que ni el propio Diego quiere que lo muestren”.

Y agregó: “Jamás me referí que me dio asco y acidez Diego Maradona y conté esto porque estoy autorizado por Diego. Porque ya lo hablamos. El tema es que él quiere que lo filmen y bueno… Sale eso. Si yo estuviera ahí, no los haría. Le estoy hablando a diario para que no los haga e intento cuidarlo…”.

“¡¡¡Bueno, bueno, bueno!!! ¡Espectacular lavada de manos! ¿Dejame preguntarte por qué no dejas de trabajar con él entonces? Y si pensás eso, ¿para qué decírselo a la prensa, no? ¿Ponés de padrino de tu hija a un tipo que te da acidez estomacal? ¡¡¡Las cosas como son!!! ¡Harta de callarme! ¡Si hay algo que sé es que los trapos sucios se lavan EN CASA!”, había escrito Dalma en una especie de catarsis tuitera mientras oía las declaraciones del abogado de su padre.

En tanto que Gianinna también se metió en la polémica respondiendo con ironía un tweet original de Dalma: “Porque con papá no trabaja. Es lo único que sabe hacer. Hablar con la prensa. Luego a las audiencias no acude. El padrino de la gente. ¡Shhhhh que después llama a Fer (Burlando, abogado de Claudia Villafañe) para que nos rete! ‘Que no me maten en las redes’ ¡PLEASE!”, fue el comentario picante de la ex de Sergio Agüero.

Por último, Morla reflexionó sobre la cantidad de videos virales que hay de Maradona en las redes sociales: “Estoy cansado de esto porque después a Diego lo acusan de estar mal. Porque hay que decirlo: algunos piensan que todavía se droga y eso me saca de quicio. Desde 2004 que no se droga. Pero toma una pastillas y alguien lo filma y lo hacen quedar mal…”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments