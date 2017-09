Cambiemos-FCR: “El Consejo Económico Social es una puesta en escena”

De esa manera calificó el sector de Cambiemos-FCR a la convocatoria realizada por el Gobierno Provincial, para que sesione el Consejo Económico Social. Anunciaron que no participarán de la misma y denunciaron irregularidades en la designación de los representantes de la Legislatura.

Tras el anuncio del Gobierno Provincial de la primer sesión del Consejo Económico y Social, el sector integrado por Cambiemos- FCR, anunció que no participará de la convocatoria, por considerar que “es una puesta en escena y un acto partidario del oficialismo local, con fines meramente electorales”.

Recordaron que la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, fue uno de los pedidos que realizó Cambiemos-FCR, al momento de ser convocados al diálogo político con el Gobernador Sergio Casas, a fines del 2015.

Señalaron con extrañeza la celeridad con la que se realizó la convocatoria, advirtiendo que “desde hace más de un año estuvimos esperando que se avanzara en alguno de los puntos que planteamos por escrito en dos oportunidades, nunca hubo ni un gesto o llamada para avanzar y debatir, gobernaron como si tuvieran la verdad revelada en la mano y hoy hacen esta convocatoria de la noche a la mañana”.

Además manifestaron que, si bien no participarán de la convocatoria, consideran que “el Consejo Económico y Social es una muy buena herramienta, en el ámbito adecuado, para debatir y construir consensos en los grandes temas de la provincia”. Agregaron: “creemos en el diálogo y consenso, pero este Gobierno Provincial ha demostrado con sus reiterados atropellos a la institucionalidad, que no le interesa el diálogo, que no cree en el diálogo, lo único en lo que cree es en la fuerza del número para hacer cumplir su voluntad”.

Finalmente, los representantes de Cambiemos-FCR expresaron que “convocar al consejo económico y social a 20 días de la elección es un despropósito, este tipo de organismos deben funcionar despojados todo tipo de pasiones y de intereses meramente electorales. En definitiva lo que van a hacer hoy es un gran acto de campaña lamentamos que una vez más Beder Herrera deslegitime y desvirtúe una herramienta tan valiosa como lo es el Consejo Económico y Social”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments