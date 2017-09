BEDER HERRERA DESTACÓ QUE LA GRIETA SIGUE SIENDO ENTRE UNITARIOS Y FEDERALES

El diputado nacional Beder Herrera sostuvo hoy, al acompañar al gobernador

Sergio Casas en su gira de trabajo por la ciudad de Chilecito, que “este

país tiene una sola grieta y es la histórica, entre unitarios y federales,

ricos y pobres, las provincias ricas contras las pobres a las que no les

han hecho las obras de desarrollo”.

“En estos años de gobierno en la provincia fuimos realmente federales y

nadie puede negarlo, llevamos a todos los rincones agua, luz, internet,

tenemos récords de construcción de escuelas, viviendas y de energía en el

país”, manifestó y expresó “tengan memoria y vean qué se está haciendo

ahora. Solo nos dieron 180 viviendas en dos años y para este otro año que

viene nos pusieron 300 y de esas cuantas irán al interior”, se preguntó.

“En esta provincia les dimos casas gratis a mucha gente que no tenían para

pagarlas. Cuando ganó Macri fuimos y le dijimos que lo respetábamos y lo

ayudábamos y votamos sus leyes y cumplimos y nos sacan todo lo que teníamos

en el presupuesto del año entrante”, indicó.

El legislador nacional enfatizó que “desde el año que nos sacaron ese punto

nos envían esos fondos, más o menos, pero venían”.

“Pero ahora no están y eso es hambre, despidos, que echemos gente, es el

ajuste que quiere Macri, no lo vamos a hacer, no vamos a echar a nadie.

Casas tiene las pelotas necesarias para plantarse y decir que hasta ahí no

van a llegar”, afirmó.

Beder Herrera manifestó que “vamos a movilizar La Rioja, que vayan los

comerciantes, que creen que son la elite de la provincia, que son del PRO,

no lo son, la plata que reciben es la que entra por sueldos, no de soja, no

será un acto partidario, sino de todos, con las banderas de la provincia”.

