AMP: “Resoluciones de la 198° asamblea de los docentes”

En la continuidad del cuarto intermedio interpuesto por la Asamblea de Delegados de la AMP, se determinó dar a conocer las resoluciones adoptadas:

1-RATIFICAR, al Gobierno de la Provincia el pedido de incorporación en los salarios Docentes de los 700 Millones Presupuesto Provincial 2017,equivalentes a TRES MIL PESOS POR CARGO, al Item Estado Docente.-RECHAZAR, los incrementos salariales por persona y en negro, funcional a las políticas del Gobierno Nacional.-

2-RECLAMAR, Una Pauta Salarial en el Presupuesto Provincial del año 2018 que prevea un aumento salarial acorde a la Inflación .*SOLICITAR* audiencia con el Ministro de Hacienda de la Provincia.

*3-EXIGIR,*la convocatoria a Paritaria Nacional por una Nueva Ley de Financiamiento Educativo que lleve la Inversión en educación del 6% al 10% PBI.

*4-EXIGIR, la Convocatoria a Paritaria Provincial,* bajo la elaboración de una nueva Acta Constitutiva que Garantice la REPRESENTACIÓN de los trabajadores de la Educación a través del gremio con Personería Gremial de primer Grado, en el marco de la Ley 23551, Decreto Nacional 457, Ley 26075 y Concordantes.-

*5-REITERAR, el pedido de audiencia a la Cámara de Diputados de la provincia para dar tratamiento a la ejecución inapropiada de la ley 9911/17

*6*-*RECHAZAR*, la implementación del “Plan Maestro” y el proyecto de la “Escuela Secundaria del Futuro” tendiente a imponer el trabajo precarizado para nuestros alumnos y alumnos, la mano de obra barata en las empresas y la discusión de Salarios a la baja para los trabajadores y trabajadoras.

*7-*RECHAZAR, cualquier intento de Modificación del Régimen Jubilatorio Docente. DECIMOS,NO al aumento de la edad jubilatoria. NO a la liquidación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. NO al * desfinanciamiento del Sistema Previsional. NO al ajuste por medio de la Armonización de los Sistemas Previsionales provinciales.*

*8-SALUDAR.* La asunción de la Nueva Junta Ejecutiva de la CTERA, augurándoles éxitos en la nueva gestión.-

*9-SALUDAR*, el encuentro de la Juventud Trabajadora de la Federación Sindical Mundial a realizarse en la ciudad de BS AS los días 28,29 y 30 de Septiembre 2017.

*10-REPUDIAR; *la negligencia de las autoridades del Gobierno en la búsqueda de solución ŕapida y expedita a los incendios en el Cordón del Velasco.* ALERTAMOS, *sobre los graves riesgos para la vida de las personas, la contaminación del agua de uso doméstico y en las escuelas de los departamentos afectados, que ésto provocará.

*11-ADHERIR, *a la marcha del Domingo 1 de Octubre Exigiendo saber ¿Dónde está SANTIAGO MALDONADO? A dos meses de su DESAPARICIÓN FORZADA.-

*12-PRONUNCIARNOS*,a favor de Reclamar los Fondos Extracoparticipables en el Presupuesto Nacional 2018.- *Exigir *a los representantes de CAMBIEMOS POR La Rioja, aseguren el financiamiento necesario para nuestra provincia, a los fines de garantizar: salarios, aumentos acordes al nivel de inflación, Financiamiento de la Educación pública superior al 6% del PBI; Paritarias Nacionales Docentes.-

*13-RATIFICAR*, el Estado de Asamblea en los lugares de Trabajo, para debatir la situación de los trabajadores de la educación y elaborar acciones futuras.-

*14-PASAR a *IV Intermedio y facultar a la Junta Ejecutiva para fijar la fecha.-

