Sergio Casas: “Los riojanos y peronistas nacimos para vencer y no para ser vencidos”

El gobernador y secretario general del PJ, Sergio Casas condenó la impugnación a la precandidatura a senador nacional de Carlos Menem dispuesta por la Cámara Electoral Nacional y dijo que se trató de “un atropello institucional sin precedentes” y responsabilizó directamente al gobierno nacional y al representante de Cambiemos en la provincia, Julio Martínez, como impulsores de la decisión judicial. Durante el acto que congregó en la sede del PJ más de 12 mil personas en defensa de la precandidatura de Menem con miras a las elecciones PASO del próximo domingo, Casas aseguró que “los riojanos y peronistas nacimos para vencer y no para ser vencidos”.

“Lo que han hecho con Carlos Menem es un atropello institucional que no tiene precedentes en la historia y que puede significar un gran debilitamiento de este gobierno que encabeza Macri y a sus traidores representados por Julio Martínez y sus seguidores acá en La Rioja”, enfatizó el mandatario.

Casas expresó su satisfacción por la convocatoria lograda en el acto justicialista en el que la policía informó de más de 12 mil riojanos de toda la provincia. El mandatario dijo que la movilización impulsada por el PJ fue para “rendir un desagravio a un hombre que ha dado todo por la política, por el peronismo y por nuestra Rioja y que ha consagrado su vida y que está dispuesto a seguir luchando por los intereses del pueblo, de la Nación y de los más humildes”. “Carlos Menem es el símbolo máximo político de nuestra querida Rioja”, afirmó.

Casas trazó un paralelo de los dichos del Chacho Peñaloza de “traidores” y “perjuros” en las luchas federales en las que La Rioja cumplió un rol protagónico en la historia del país, con quienes impulsaron la impugnación a Menem.

“Por eso los riojanos tenemos que tener memoria porque los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia. Y hoy los sicarios y traidores están acá en La Rioja y quieren repetir la historia pero no lo vamos a permitir, no vamos a entregar a este hombre, vamos a defenderlo con uñas y dientes y Menem será nuestro senador, les guste o no les guste”, afirmó.

El Gobernador dijo además que el peronismo “siempre respetó a sus adversarios políticos” para diferenciarse así de Cambiemos. “Nuestro respeto siempre hacia el adversario porque lo hemos mamado de la doctrina del movimiento nacional justicialista, esa doctrina que legaron Perón y Evita. Y de allí surgió este hombre, Carlos Menem que siempre de la mano del justicialismo ha dado cátedra ante sus adversarios, a aquellos que lo persiguieron y encarcelaron”, expresó.

En este punto, Casas dijo que desde el PJ “vamos a apoyar y a defender a Carlos Menem porque Menem representa para todos nosotros un ejemplo, ejemplo a la trayectoria y la militancia, a la hombría de bien”. “La Rioja desde su nacimiento ha sido condenada, perseguida y maltratada por defender el federalismo y por llevar adelante un ideal. El federalismo es distribuir los bienes de una Nación de una manera equitativa para que todos los ciudadanos tengan una vida digna y esto es algo en lo que La Rioja siempre fue condenada”, añadió.

Luego, el mandatario fustigó al Gobierno nacional al sostener que las políticas que lleva adelante Cambiemos “están dañando a todas las provincias”. “Con coraje vamos a seguir. Nos quisieron arrinconar, nos recortaron los recursos, nos querían presionar, hasta que el conjunto de los gobernadores justicialistas se empezaron a dar cuenta de que este gobierno neoliberal consagrado por el voto popular estaba dañando a todas las provincias, a todos los habitantes”, manifestó.

En la misma línea, arremetió contra los dirigentes de Cambiemos y dijo que los representantes del macrismo en la provincia “mienten cuando dicen que estamos bien”. “Le siguen mintiendo al pueblo, diciéndole que estamos bien. En nuestra provincia hemos perdido más de 2.000 puestos de trabajo en el Parque Industrial, le quitaron a nuestros jubilados y pensionados la posibilidad de comprar medicamentos”, criticó.

Fue allí donde Casas le reclamo al presidente Macri que frene el ajuste en La Rioja. “Basta Macri de ajuste para La Rioja, no tenés nada más para ajustarnos”, le espetó al jefe de Estado para luego exigir que “le permitan al pueblo ejercer el derecho de elegir y ser elegido”. El pueblo tiene -según la Constitución- el derecho a elegir y a ser elegido. Y los riojanos queremos que esta Constitución Nacional se cumpla a rajatabla. Los riojanos queremos ejercer el voto y elegir a nuestros representantes y a nuestros senadores y vamos a garantizar el derecho para que este amigo, hermano y padre de todos los riojanos pueda ser electo senador. Eso es lo que tenemos que ir a consagrar este 13 de agosto”, afirmó.

Luego, le pidió a la Cámara Electoral Nacional que respete el fallo dispuesto por el Juzgado Federal de La Rioja. “Han atropellado de una manera inaudita a La Rioja, no hay antecedentes en la democracia de la proscripción de un candidato como Carlos Menem. Sólo en las épocas de la dictadura, aquellos que acallan las voces de las democracias, que cierran los congresos, aquellos que cercenan el derecho de poder expresar la libertad, se dieron el lujo de proscribir a instituciones, a partidos políticos, a Perón”, dijo.

Casas agregó que la democracia “no es proscribir a nadie” para luego sostener que Cambiemos tiene miedo de competir con Menem en las urnas.

“Dejen que el pueblo que es el soberano elija a sus representantes. O tienen miedo? Son cobardes, cipayos, vende patrias, traidores. La Rioja está de pie y va a seguir de pie para luchar por nuestros derechos”, aseguró.

Finalmente, el Gobernador pidió a los asistentes al acto votar a las fórmulas del PJ en las elecciones del próximo domingo. “Por nuestros trabajadores, por La Rioja, por el peronismo, por la democracia, tenemos que votar a Silvia Gaitán y a Danilo Flores como diputados nacionales y a Florencia López y a Carlos Menem como senadores nacionales. Tenemos que concurrir a las urnas con el corazón en la mano, todos los riojanos, radicales, peronistas, independientes y elegir a Carlos Menem senador. Por Perón, por Evita, por el Chacho, por Menem, por La Rioja. Los riojanos y peronistas nacimos para vencer y no para ser vencidos”, concluyó.

