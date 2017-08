¿Qué pasa si no voy a votar en las PASO?

Las elecciones primarias son obligatorias en el país, pero una serie de circunstancias están contempladas. Las faltas sin justificación son multadas.

Las elecciones primarias, al igual que las generales, son obligatorias. Sin embargo, se contempla la ausencia de un votante si presenta algún justificativo válido o, en no cumplir con el caso, se deberá pagar una multa por no presentarse a participar del acto democrático.

No es obligatorio votar cuando la persona se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deben votar, la cual tendrá que presentarse con el DNI el día de la elección ante la autoridad policial más cercana para que les extiendan una certificación escrita.

En caso de estar fuera del país, hay que acercarse al Consulado argentino más próximo el día de las elecciones (o los subsiguientes) para obtener el certificado correspondiente. Si esto no es posible, dentro de los 60 días posteriores a la elección, ya en Argentina, se puede asistir a la Cámara Nacional Electoral (CNE) o a la Secretaría Electoral del distrito de residencia con el DNI y elementos que comprueben esta situación (pasaporte sellado o pasajes, en caso de haber viajado a un país limítrofe).

Tampoco será obligatorio para quienes estén enfermos o imposibilitados de asistir por fuerza mayor, suficientemente comprobada. Aquí, el certificado deberá ser expedido por un médico.

Los jueces y auxiliares que, por disposición del Código Electoral, tengan que asistir a sus oficinas durante la jornada, así como el personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones atinentes a su cumplimiento, deban realizar tareas que les impidan acercarse al centro de votación también están exceptuados de votar.

Luego de obtener el certificado, el próximo paso es acercarse con el papel hasta la Secretaría Electoral correspondiente al distrito de residencia para justificar la abstención. El plazo de presentación ante la autoridad es de 60 días.

El no votar en las PASO no inhabilita al votante para las generales. En octubre se podrá votar aun no habiendo participado de las Primarias. Sí es necesario justificar esta inasistencia.

Ahora, quienes no expliquen debidamente su falta en el plazo de 60 días desde los comicios aparecerán en el Registro Nacional de Infractores. Desde allí se puede obtener la factura o pagar la multa por incumplimiento. Desde la CNE informaron que el valor en caso de no votar en las PASO es de $50, mientras que para las Generales, la suma asciende a $100. Sin embargo, los montos son acumulativos, por lo que, ante una tercera infracción se tendrán que abonar $200, $400 para la cuarta y $500 desde la quinta en adelante.

Tras el pago de la multa, la situación del votante se regulariza. Caso contrario, la CNE informa que la persona puede encontrarse con dificultades al momento de realizar trámites como créditos, solicitud de pasaporte o de registro de conducir. El dinero recaudado se destina al Fondo Partidario Permanente, administrado por el Ministerio del Interior.

