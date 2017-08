¿Por qué, pese a ser liberado, el profesor de matemáticas sigue en la mira de la fiscal y de la familia de Anahí Benítez?

Desde la UFI no descartan que el docente haya participado del crimen. El primo de la víctima tampoco ¿Por qué?

Leonardo Agostino, el ex profesor de matemática de Anahí Benítez que había sido detenido por el femicidio de la adolescente de 16 años hallada muerta en la reserva natural Santa Catalina, fue liberado este martes por “falta de mérito”. Sin embargo, las dos fiscales de la causa y los familiares de la víctima dudan aún de su inocencia ¿Por qué?

“Se sabe que de ambas partes tenían una atracción bastante fuerte”, precisó Juan Zitterckoff, primo de Anahí, quien es el único familiar que sigue de cerca la investigación. Este particular vínculo fue ratificado con los escritos de los diarios íntimos de la joven.

Agostino tiene 44 años, está casado, tiene un hijo y había sido profesor de Anahí en el 2015. “Hay un audio de comunicación de la víctima con una compañerita que apuntaba a la sospecha que veníamos teniendo sobre este profesor, de una relación obsesiva que tendría la nena”, apuntó Verónica Pérez, fiscal de la UFI de Violencia de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En tanto, la Policía encontró en la casa de Anahí varias fotos de Agostino dentro de un cuaderno, además secuestró una computadora y teléfonos celulares. Los peritajes tecnológicos buscarán determinar qué tipo de relación mantenían.

“Tengo una fuerte duda. Si realmente mi prima tuvo algo con él, si la mujer puede estar implicada en una venganza”, comentó Zitterckoff, quien insiste con que investiguen a la pareja de Agostino, hasta ahora ajena al expediente.

Además de las sospechas por el vínculo, peritajes realizados sobre el auto del maestro detectaron la presencia de tierra en los guardabarros, cabellos de mujer y manchas rojizas en uno de los asientos, que podrían ser de sangre.

El allanamiento en la propiedad de los Agostino duró más de seis horas, pero la División Perros descartó que la joven haya estado allí. Sin embargo, sospecharon cuando hallaron un manuscrito con una caligrafía que sería muy similar a la de Anahí.

“Si una persona sabe algo y no lo declara, es cómplice”, advirtió el primo de la víctima, quien sospecha que el docente podría haber sido la persona que llevó a la joven a la casilla. “Sola no fue. O fue con alguien muy conocido o alguien la entregó. Pero puedo re contra asegurar que sola no fue”, remarcó.

“Estoy totalmente convencida de que uno de los dos, o incluso ambos, son los responsables (en alusión al segundo detenido, Marcos Esteban Bazán). Alguno de los dos está involucrado con la muerte”, argumentó la fiscal en diálogo con La Red, al tiempo que aseguró que Anahí ya había estado en la casilla. “Todo coincide con las palabras escritas en su diario personal. Ella había descripto el lugar y hay muchísimas coincidencias”, sumó.

Por otro lado, Lucio de la Rosa, el abogado del único detenido, Marcos Bazán, confirmó este martes que su cliente le dijo que no conoce a la adolescente de 16 años asesinada, pese a que en su casilla fueron halladas manchas de sangre, pelos y ropa de mujer, que aún deben ser peritadas.

Esta declaración y su veracidad pesará en la línea investigativa de las fiscales, quienes hacia la noche de este martes continuaban indagando a Bazán.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments