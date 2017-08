PICHETTO, CASAS, BEDER HERRERA Y JORGE YOMA: DUROS CUESTIONAMIENTOS AL FALLO DE LA CÁMARA ELECTORAL NACIONAL QUE IMPUGNÓ A CARLOS MENEM

El secretario del Partido Justicialista a nivel nacional y presidente del bloque justicialista de Senadores, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó duramente el fallo de la Cámara Nacional Electoral que hizo lugar al pedido de impugnación de la precandidatura del expresidente Carlos Menem.

Consideró que es un hecho grave desde el punto de vista institucional y opinó que “Indudablemente este fallo tiene un fuerte componente político que es el apartamiento de un candidato que puede ganar el domingo en La Rioja”. El legislador rionegrino brindó hoy una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, junto al gobernador Sergio Casas, el diputado nacional Beder Herrera y el exsenador Jorge Yoma.

Aseguró Pichetto que este fallo tiene un fuerte componente político, que es el apartamiento de un candidato que puede ganar el domingo en La Rioja.

“Estoy acá porque creo que esto es un hecho grave desde el punto de vista institucional, porque soy senador del peronismo, porque soy secretario del Partido a nivel nacional y tengo plena solidaridad con el peronismo de La Rioja”, señaló.

Pichetto aclaró que “Carlos Menem ejerce el cargo de senador nacional desde el año 2005, sin haberse decidido en ningún momento su apartamiento de dicho cargo, ni habiendo surgido en los hechos ninguna situación fáctica o judicial”.

Asimismo sentencio: “Indudablemente este fallo tiene un fuerte componente político que es el apartamiento de un candidato que puede ganar el domingo en La Rioja, así que se va a presentar el recurso extraordinario ante la Corte”.

“Creemos que Menem debe ser habilitado porque esta es una cuestión de naturaleza federal porque afecta principios constitucionales que son irrenunciables como el de elegir y ser elegido, un derecho muy claro de la Constitución y, fundamentalmente afecta al derecho de un senador y de la Cámara más federal de las cámaras del Congreso, que es la Cámara de Senadores”, indicó.

Además explicó que para impugnar un candidato la ley electoral es muy clara, “al momento de la oficialización hay que hacer las impugnaciones, son tres días. La justicia electoral es una justicia breve, de plazos cortos, donde las cosas prescriben. Por ende superada la etapa de la oficialización, viene la presentación del modelo de boleta e impresión y ya se abre el camino del encuentro con la ciudadanía”.

“Yo no creo que Argentina sea Venezuela, en Venezuela están ocurriendo hechos de violencia muy complejos que surgen del Estado. Lo que sí creo es que estamos frente a un hecho de alta discrecionalidad de un Tribunal que debería garantizar la imparcialidad y, lo que espero es que la Corte repare a la brevedad este tema”, expresó.

Finalmente manifestó: “El daño producido al peronismo de La Rioja es irreparable en términos de una eventual sustitución de candidatos o en términos de armar una campaña faltando cinco días”.

*”Atropello a la institucionalidad”*

El gobernador y secretario general del Partido Justicialista, Sergio Casas puntualizó sobre la responsabilidad que recae sobre la lista opositora, respecto a este dictamen. Sostuvo que el fallo tiene una “fuerte intencionalidad política que abarca al Gobierno nacional. Además, deslizó que esto se debe a que “el doctor Menem está ganando en toda la provincia”.

Además, comentó que este dictamen “ya lo predecíamos, porque un periodista de un medio nacional nos había advertido que esto iba a pasar a días de la elección”.

Calificó a esta maniobra política como un “atropello a la institucionalidad” y sobre el presente del expresidente comentó que él “está tranquilo y confía en la Justicia”, por esta razón, el mandatario adelantó que el fallo será apelado en la Corte Suprema de Justicia. “Creemos que es inconstitucional que se niegue el derecho a ser elegido”.

*“Gravedad institucional tremenda”*

El diputado nacional Beder Herrera destacó su agradecimiento al senador nacional Miguel Ángel Pichetto, “quien nos ayudó desde un primer momento y es el hombre del peronismo institucionalizado más importante que tiene el justicialismo, y es el hombre que de alguna manera ha permitido que el Congreso funcione y que el ex presidente de la Nación, Carlos Menem, haya votado las leyes que el actual presidente de la Nación nos pidió” y agregó que “hicimos un convenio con el Presidente Macri, le dijimos que lo íbamos a ayudar y este fallo, lo digo a título personal, no sale sino hay una presión política inaudita por parte del gobierno nacional”.

“A días de la elección nos impugnan, ya no tenemos tiempo de cambiar las boletas ni de nada”, manifestó y recordó que días atrás se venía viendo que esto iba a pasar, “esto es de una gravedad institucional tremenda, porque ya no se necesita condena firme, desde ahora en adelante a cualquier persona que la denuncien y procesen, no va a poder ser candidato, hemos perdido el pacto de San José de Costa Rica y la Corte Suprema debe reparar este daño.

“Mañana a las 16 horas vamos a estar haciendo un acto en La Rioja, reivindicativo de Menem, de un hombre que jamás ha perseguido a nadie”, señaló Beder Herrera y acotó que los fallos que recibió son uno a favor y otro en contra y es algo que no está firme aún y es un atropello que nos duele en el alma y vamos a luchar por la reivindicación por los derechos de Menem”.

Por otra parte destacó que si la Corte Suprema no hace lugar a esta presentación, vamos a analizar si hacemos una presentación en la Justicia Federal.

*Jorge Yoma*

En tanto que el ex senador nacional, Jorge Yoma, recordó que “estuvimos en Santa Fe, cuando la Constituyente incorporó el Pacto de San José de Costa Rica, donde se tuvo particularmente en cuenta el artículo 23, que habla de la inocencia de todos los ciudadanos, y este es un fallo tan controvertido el de la Cámara Electoral Nacional, que se va a dar la situación que Menem va a estar en la boleta, pero no será candidato” y apuntó que la única vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre un caso así fue en el año 2001 por unanimidad, en el caso de Romero Feris, que era candidato a gobernador y la justicia de su provincia lo impugnó, apeló a la Corte Suprema y lo dejaron ser candidato, hablando de los plazos electorales y en el caso de Menem hace un mes que vencieron los plazos para las impugnaciones y ahora se hace lugar y se abre la puerta a que especulen con las encuestas, se dejan pasar los plazos y dos o tres días antes se va a la Cámara Electoral con una denuncia y se saca a un candidato, dejando de lado la previsibilidad de un cronograma electoral. Romero Feris estaba preso y la Corte Suprema lo habilitó por unanimidad porque el fallo no estaba firme”.

“La Justicia Electoral ya no tiene jurisdicción en el proceso electoral a esta altura, ya al perdió, es el pueblo el que opina y el que establece la valoración ética y eventualmente lo hará el Senado al momento de analizar los pliegos, la Justicia Electoral está para analizar si se cumplieron los plazos, no para fallos subjetivos”, resaltó Yoma.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments