NUESTRO ATLETAS DEL ÁREA DE DISCAPACIDAD YA DEFINIERON SUS REPRESENTANTES

Luego de dos extensas jornadas en las instalaciones del Centro de Educación

Física número 5, se completó la nómina de los atletas en el área de

discapacidad en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 tanto masculino como

femenino, los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

Sub 14:

-80 metros y salto en largo: Villarroel Jhonatan.

-lanzamiento de balas y natación: Moreno, Ramiro.

Visual.

-80 metros y salto en largo: Britos Ariana.

Sub 16: Intelectual

-100 metros, salto en largo: Juárez Ailen.

-100 metros, salto en largo: Sosa, Marcelo.

Motriz.

-80 metros y salto en largo: Caceres, Milagros.

Visual:

-100 metros y salto en largo: Barrera, Lucas.

-80 metros y salto en largo: Ruiz, Ariana.

Sub 18 Intelectual

-150 metros, salto en largo: Sosa, Miguel.

-100 metros, salto en largo, 1.500, natación: Barrionuevo Maximiliano.

Motriz

-100 metros y lanzamiento de balas: Sosa Gabriel.

-100 metros y lanzamiento balas y natación: Ávila Luciano

-100 metros y salto en largo: Blas Contreras.

Visual

-100 metros, salto en largo y natación: Milagros Soria.

Boccia: Carlos Manrrique y Hidalgo Aldana.

Natación Sub 16: Motor: Levandosky, Braian.

En tanto que el fin de semana, en el departamento de Chilecito se

disputaron las competencias en la disciplina de tenis de mesa adaptado a

cargo del profesor Luis Hidalgo donde clasificaron los atletas Miguel

Salazar y Villegas Alberto, la misma pareja que participó en el año

