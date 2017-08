Lo afirmó la apoderada de Cambiemos – Fuerza Cívica Riojana, Cristina Salzwedel, tras las versiones que circularon por distintos medios de prensa de una posible aceptación de candidatura del ex presidente,por parte de la Cámara Nacional Electoral (CNE). “Se ha tergiversado la información, a esta altura del proceso, la CNE debe resolverla elevación el recurso extraordinario planteado por el PJ a la Corte Suprema de Justicia, es sólo un trámite procesal el que se ha hecho”, expresó. Y continuó “es por demás engañosa y llamativa la estrategia de prensa del PJ,confunde a la sociedad, con una medida que la CNE no ha adoptado. Lo único que ha sucedido es que la CNE ha corrido traslado a los impugnantes, respecto del Recurso Extraordinario interpuesto por los apoderados del PJ riojano”. La abogada también fue prudente al señalar “que hay que esperar lo que resuelva la Cámara Nacional Electoral, ya que veremos si eleva el recurso o lo rechaza, yen su caso si eleva el recurso interpuesto por el PJ, recién a ahí la Corte Suprema podría analizar la cuestión de fondo. Mientras tanto, Menem no es candidato”.

