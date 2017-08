Macri, en medio del triunfo parcial de Carrió y Bullrich: “Es un día importante en la historia de nuestro país”

A su vez, el Presidente criticó al gobierno anterior y aseguró que sus ex funcionarios no tienen “humildad ni amor por el país”.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, celebró durante la noche de este domingo el desarrollo favorable par el Gobierno de los escrutinios de las PASO 2017. Sonriente, bajó al escenario del bunker de Cambiemos con cánticos contra el anterior gobierno de fondo, que continuaron mientras se preparaba para comenzar su alocución, en la que felicitó a los candidatos de sus listas.

Sobre todo, Macri hizo hincapié en sus dos figuras estelares: Elisa Lilita Carrió, la gran ganadora de la noche, y María Eugenia Vidal, gobernadora del territorio donde el oficialismo derrota a la ex presidente Cristina Kirchner: la Provincia de Buenos Aires

Más frases destacadas de su discruso

“Sabemos y aprendimos de nuestra historia. Nos comprometimos que para crecer sobre bases solidad lo tenemos que hacer sobre la verdad, terminando con la mentira y el atajo. No más oscuridades, hay que apostar por las transparencias y a trabajar en equipo”.

“Lo que hemos recuperado es la capacidad de soñar. De creer de nosotros mismo. De no escuchar más esos discursos del miedo, que nos quieren hacer resignar. Podemos construir algo maravilloso”.

“La intente convencer con que coma liviano, porque iba a tener que festejar, pero no hubo manera. No dejó nada en la parrilla. Esto que sucedió en la Ciudad tiene que ver con un liderazgo de años. Quiero felicitar a Horacio (Larreta) y el Colo (Santilli) a la cabeza por la gran tarea que hicieron”.

“Esto también tiene que ver con una relación que se construyó durante años. Cuando arrancamos hace diez años, había temores, prejuicios, desconfianza, y fuimos construyendo esta relación. Prometiendo y cumpliendo. Esto agrandó esta fortaleza que es la confianza”.

“Comenzamos a construir esto, de que podemos gobernar pensando en las cosas que hay que hacer, no lo políticamente correcto, sino en lo importante para la gente. Esa confianza esperamos a extender por todo el país”.

“Si hablamos de compromiso, como no hablar de María Eugenia Vidal. Cuantos hace dos años creían que iba a ser un antes y un después para la provincia de Buenos Aires. Quiero felicitarla a ella y a todo el equipo por la campaña que han hecho. Estamos no solo llenos de emoción sino que también doblemente comprometidos”.

“Quiero saludar a los cordobeses, que fueron los primeros en impulsar el cambio. La economía arrancó, la inflación está bajando. Soy el primero en tener claro que los resultados del crecimiento económico a muchos argentinos no le llegaron.

“Sé que estos 18 meses han sido difíciles, pero les quiero asegurar que en cada una de esas decisiones pensé en todos. Lo hice exclusivamente cuando estuve convencido que era para construir un futuro mejor, sobre todo el tema tarifas”.

“Muchos me han criticado porque no he esclarecido y no profundicé la descripción de la herencia que sufrimos. Y porque no confronté más al gobierno anterior. Pero somos un equipo que viene trabajando desde hace muchos años”.

“Siempre les he predicado a mi equipo que liderar a partir de la confrontación no genera un mejor futuro. La energía es una sola y si la usamos en confrontar, la perdemos. Por eso no me arrepiento de no haber hecho eso”.

“Han gobernado, no los últimos 10 o 12 años, han gobernado los últimos 25 años de forma ininterrumpida. El resultado fue que un tercio de los argentinos estaba en la pobreza. El narcotráfico en todos lados, la infraestructura en decadencia”.

“Cómo puede ser que tan solo a días de asumir comenzaron a poner palos en la rueda, a decirnos que tiene soluciones a los problemas que nos dejaron. No tienen humildad ni amor por la Argentina”

