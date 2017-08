“LO MÁS IMPORTANTE QUE NOS DEJÓ SAN MARTÍN ES LA LUCHA POR UN VERDADERO FEDERALISMO”

Así lo afirmó el intendente Alberto Paredes Urquiza en el marco de la

ceremonia en conmemoración del fallecimiento del General José de San Martin

que organizó la Municipalidad de La Rioja y contó con la presencia del

Gobernador Sergio Casas. En la oportunidad el Jefe Comunal remarcó “si se

peleó tanto para que uno de los pilares fundamentales de la Republica fuera

el federalismo sin ello seguramente tendremos materias pendientes que

resolver para la construcción de la patria”.

En la tarde de este jueves 17, los argentinos recordamos el paso a la

inmortalidad del Padre de la Patria, es por ello que en el 167º aniversario

del Fallecimiento del General José de San Martín, el Municipio junto a la

Agrupación San Martiniana de La Rioja llevó a cabo un emotivo acto donde se

hicieron presentes representantes de la Función Ejecutiva Provincial y

Municipal; Legislativa y Judicial; abanderados y escoltas de las Escuelas

Municipal e historiadores y representantes de la cultura riojana.

En la oportunidad, el cuerpo del Regimiento de Montaña Nº 15 entonó los

Himnos Nacional y Provincial y luego las autoridades presentes brindaron su

discurso reflexionando sobre la figura del prócer argentino.

Al respecto el Jefe Comunal comentó “un hermoso acto, la verdad es que yo

vengo casi todos los años y pocas veces he visto tanta gente, realmente muy

linda la presente de muchas instituciones educativas, pero por sobre todas

las cosas de muchas instituciones de la sociedad riojana que nos permita

recordar que una de las improntas más importantes que nos dejará San Martín

es la necesidad de construir una patria que nos cobije a todos, que la

forjemos a partir de valores, del trabajo responsable, de la transparencia,

del compromiso, de la vocación de servicio y ojalá que sea la unidad de los

argentinos, que sean las coincidencias y no las disidencia de los

argentinos las que prevalezcan para construir esa patria chica que es la

Provincia, esa patria grande, esa patria latinoamericana también que soñaba

San Martín”.

En su discurso Paredes Urquiza remarcó la necesidad de luchar

fervientemente por la igualdad de oportunidades en la distribución de los

recursos, siendo una de las grandes enseñanzas de San Martin, en ese marcó

manifestó que “sin equidad, no hay justicia, y sin justicia no hay paz

social, y por lo tanto si se peleó tanto para que uno de los pilares

fundamentales de la Republica fuera el federalismo que significa igualdad

de oportunidades, sin ello seguramente tendremos materias pendientes que

resolver para la construcción de la patria que tanto queremos y las que

anhelaban los padres de la Patria, pero es una responsabilidad nuestra, de

las generaciones presentes, la de cumplir el legado que nos dejará, y para

hacerlo tenemos que mostrar esa voluntad y esos valores de los que hacía

referencia, el compromiso, la vocación de servicio, la responsabilidad y la

transparencia”.

El mandatario municipal remarcó que es importante lograr la unidad de la

ciudadanía expresando “creo que tanto el Gobernador que tiene la máxima

responsabilidad en la Provincia como cada uno de los intendentes y cada uno

de los que nos toca asumir una responsabilidad de representación de la

ciudadanía, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha

seriedad, buscando la construcción de lo positivo, no buscar siempre lo

negativo, no buscar lo malo, no buscar poner palos en la rueda, no buscar

la destrucción, no buscar hacer prevalecer la disidencia en lugar que

permanezcan las coincidencias, pero eso forma parte de la responsabilidad

cívica, ciudadana de cada uno, con el Gobernador creo que vamos a seguir

bregando cada uno para la construcción de la unidad de los riojanos y del

bienestar de los riojanos”.

