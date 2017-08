Las definiciones de Mario Pergolini: su pasado militante, Macri, Cristina y nuevas tecnologías

El periodista dio su visión sobre la política actual y se refirió a las nuevas tecnologías.

Mario Pergolini fue uno de los invitados al programa de Luis Majul y durante la charla hizo un repaso de su carrera. Dio su visión sobre la política actual y se refirió a las nuevas tecnologías.

La charla inició con un video que repasó la carrera del conductor y empresario de medios. “Fuiste asesor de Raúl Alfonsín”, le marcó Majul a su invitado.

“Era parte de la JR (Juventud Radical). Milité en el ’81, en el ’82 y ’83. No sé cómo, si por incapacidad del resto o qué, entré a trabajar en Casa de Gobierno” detalló Pergolini.

Recordó que permaneció trabajando junto a Alfonsín hasta el levantamiento carapintada de 1987 y explicó los motivos de su salida: “Ahí me acuerdo que le dije a Alfonsín que yo me iba, que me parecía que podía haber tomado otras decisiones. Y él me dijo: ‘Vas a entender con el tiempo'”.

En referencia a las próximas elecciones, Majul le consultó si votaría a Cristina y el conductor fue contundente: “No, no definitivamente”. Y agregó los motivos “Fue muy difícil estar en medios en los últimos años, fue muy difícil no ver que la plata que se llevaron servia para otra cosa”.

Pero aclaró que tampoco hay una opción más interesante. Sobre la grieta aseguró que va a ser muy difícil salir y lamentó que no exista el espacio para discutir un país en serio: “Estamos en una discusión de chiquitaje”.

Sobre el avance de la tecnología aseguró que hoy los menores de 25 años ya no están escuchando radio y que en el mundo baja la inversión en las mismas. “La gran mayoría no ve un valor en si en el vivo y dice dame contenido que yo lo pueda ver cuando quiera”, explicó.

Señalo la importancia de las redes sociales en los más jóvenes como medio de información: “Mi competencia ya no son otras radios, mi competencia es Google, Facebook, Instagram”, finalizó Pergolini.

