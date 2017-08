La Justicia cambió la carátula del caso Maldonado a “desaparición forzada”

El requerimiento fue realizado por la fiscalía federal de Esquel. También se ordenó analizar la geolocalización de los móviles de Gendarmería que se utilizaron.

La Justicia finalmente cambió la carátula en el caso del joven Santiago Maldonado para que sea investigado como “desaparición forzada”, en línea con el pedido de la familia del artesano y a pesar del rechazo del Gobierno.

Tras 23 días sin noticias del joven plantense, la Fiscalía Federal de Esquel solicitó el cambio de caratula al juez federal Guido Otranto, quien además avaló extender el secreto de sumario por otros diez días, a fin de “minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad” del caso.

“Sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como N.N. s/ desaparición forzada de personas”, informó la Fiscalía en un comunicado.

La modificación se produjo a raíz de un pedido de la familia, con el que no estaba de acuerdo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se había expresado en contra durante el encuentro esta semana con organismos de derechos humanos y en su paso por el Senado de la Nación.

“De ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción”, había señalado Bullrich en una conferencia de prensa, al negar que el joven desaparecido hubiera sido detenido por la Gendarmería.

Por su parte, la Fiscalía a cargo de Silvina Avila advirtió este jueves que “se continúa investigando la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado, hecho ocurrido el día 1 de agosto del corriente año en el marco de tareas realizadas por Gendarmería Nacional, como así también otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen”.

Además, sostuvo que “debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto”.

En un comunicado difundido por el portal Fiscales.gob, detalló que “se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado Federal que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas”, mientras que además “se encuentran cooperando de forma coordinada diversas dependencias de la Procuración General de la Nación”.

Entre ellas, mencionó “la activa participación del fiscal general Felix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Maldonado”.

Hasta el pedido de la Fiscalía, representada por Avila, la causa se investigaba como “NN sobre averiguación de delito” y en la investigación los familiares de Santiago, como víctimas, se han constituido como parte querellante.

Fuente: Noticias Argentinas

