La ex mujer de Leo Rosenwasser: “No sé si tuvo hijos en Uruguay pero tenía amantes”

La madre de los hijos del humorista asegura que el ex Videomatch tenía una amante en Uruguay y le compró propiedades”.

Mientras espera respuestas de parte de la Justicia en la causa que investiga la muerte de Leo Rosenwasser el 17 de febrero pasado, la madre de sus hijos, Raquel Bermúdez, contó que el humorista tenía una relación paralela en Uruguay mientras estaban en pareja y que el hombre le compró por lo menos dos propiedades a su amante en el país vecino.

Bermúdez contó que durante unos meses vivió en Uruguay junto a Rosenwasser y tuvieron a Baltazar en el país vecino. Recientemente, se enteró que el hombre tenía una relación paralela. Según su testimonio, el humorista le compró en aquel entonces una casa en Carrasco y un departamento en Pocitos (ambos en el país vecino) a su amante: “No sé a nombre de quién están (las propiedades). Supuestamente las compró él. Si están a su nombre, les corresponden a los chicos”.

“Hay que hacer las cosas bien. Si las propiedades no están a nombre de Leo, quiero saber con qué las compró (su amante). Si no puede justificarlo, confiamos plenamente en la justicia del país hermano”, contó Elizabet Márquez a Implacables, abogada de Raquel Bermúdez, quien no descartó la existencia de más propiedades a nombre del humorista en Uruguay. Si bien todavía no lo ha podido comprobar, creer conocer quién es la mujer que ha tenido una relación prohibida con Rosenwasser de acuerdo a Teleshow.

Respecto a la causa que investiga la muerte del ex VideoMatch, Bermúdez pidió a la justicia que se investiguen las lesiones corporales que tenía el hombre cuando fue hallado sin vida en el hotel de Palermo en el que vivía con su pareja, Valeria Dollagaray.

Bermúdez le reclamó a Dollagaray que, después de llamarla el día de la muerte, nunca más se volvió a comunicar con ella ni con los hijos que comparto con el humorista, y que “desaparecieron” cosas en la habitación del hotel.

“Cuando me ocupaba del cuerpo, que fueron 48 horas terribles en la morgue y la comisaría, la señora se encargaba de ir al lugar a sacar todo lo que sea material: relojes, computadoras y billetera. Incluso, creo que había un dinero importante y no apareció”, contó Bermúdez. En ese sentido, su abogada agregó: “En la pericia figura que había dinero y esa plata no apareció. Dice que había rollos de dinero en su bolsillo pero no están”.

