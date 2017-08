JULIO MARTÍNEZ E INÉS BRIZUELA Y DORIA RESPALDARON AL MUNICIPIO EN EL RECLAMO POR FONDOS PARA EL PAGO DE LOS PEM

“EL SALARIO Y EL BOLSILLO DE LA GENTE NO ES UN ARMA ELECTORAL” La frase pertenece al ex ministro de defensa JulioMartínez, y la formuló desde Ulapes dónde participó de los festejos de unaescuela. Junto a su compañera de fórmula al senado, Inés Brizuela y Doria,criticaron con dureza el no envío de fondos al municipio de la capital. JulioMartínez e Inés Brizuela y Doria se pronunciaron en contra del “claromensaje mafioso del gobernador (Sergio) Casas y Beder Herrera, en no enviar eldinero para el pago de los programas PEM”. JulioMartínez le dijo a Casas y Beder Herrera “que el salario de lostrabajadores no debe ser una herramienta electoral, que se debe dirimir en otroámbito y con otras herramientas y no con el bolsillo de los trabajadores”. Enese sentido, la actual diputada provincial y compañera de fórmula de Martínez,Inés Brizuela y Doria rechazó “enfáticamente la lógica del látigo y lachequera, diseñada por Beder Herrera y ejecutada por Casas y Guerra”. Asimismo”en su intento por mantener la hegemonía, toman a los compañerostrabajadores municipales como botín de guerra. Ellos representan La Rioja delpasado, frente a la cual debemos ser capaces de tener claridad y aunaresfuerzos para construir un presente y futuro con dignidad”. Finalmente,expresó “a nosotros nos van a ver siempre desde el mismo lado, defendiendoa los trabajadores y exigiendo el respeto a la institucionalidad y a lasautonomías municipales”.

