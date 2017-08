“HAY QUE TERMINAR CON ESTE MODELO DE CORRUPCIÓN QUE ENCABEZA BEDER Y TIENE UNA JUSTICIA CÓMPLICE”

El dirigente del espacio “Encuentro por La Rioja”, Guillermo Galván acompañó al intendente Alberto Paredes Urquiza en la conferencia de prensa en donde denunció los aprietes del “Bederismo”. En ese marco, Galván sostuvo que “nosotros también hemos tomado una decisión de dar batalla en todos los frentes, judiciales, institucionales, si tienen que interpelar a todo el gabinete, que lo hagan, de la misma solvencia que lo hizo el secretario Martínez, lo van a hacer todos los funcionarios, pero lo mismo se lo pediremos a ellos”.

El dirigente Partidario sostuvo que la “Dirigencia Bederista” comanda un hostigamiento que termina por querer avasallar con las instituciones del estado, y aclaró que “esta es una cuestión política que va a tener claramente connotaciones institucionales, porque el bederismo ha decidido avanzar contra el Municipio porque nuestro espacio, conformado en Junio, fue creado para dar una batalla más que importante en la capital y enfrentar a ese sector”.

Galván sostuvo que “hoy Beder Herrera necesita disciplinar. El que no se disciplina le hacen denuncias penales, le inventan causas judiciales, lo difaman con la malversación de las cuentas”, y se preguntó “¿Por qué lo mismo que nos piden a nosotros, que la verdad nos alegra que se le haya despertado este deseo de transparencia, no se lo pedimos a ellos?

El Dirigente solicitó “auditar una SAPEM por mes, con auditores generales de la Nación, no lo van a sostener, queremos auditar Aguas de La Rioja, Edelar, empresa en donde el hermano del ex gobernador es el principal contratista, donde el ex gobernador tiene subsidio por más de 50 mil pesos por mes, cuando le cortan la luz a los discapacitados cuando no le pueden pagar”.

Galván apuntó al funcionamiento parcial que tiene el Poder Judicial local, y comentó que “desde hace dos años mí estudio jurídico lo denuncia a Beder Herrera por usar bienes públicos para usos personales. Hemos determinado que de Agro Andina sacaba fertilizantes, usaba al personal, maquinarias, le vendía su producción siendo gobernador, a una empresa estatal, sabiendo que está prohibido, porque no ese mismo fiscal Torres Pagnussat de chilecito que lo estuvo investigando a Elias, con la misma celeridad que en 20 días lo imputa e indaga a Elías, ¿No hizo nada para investigar esto de Beder Herrera?”

