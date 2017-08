Habló Nazarena Vélez sobre el rumor de romance entre su hija y el hijo de Fabián Rodríguez

La actriz dialogó con un ciclo televisivo sobre el “run run” que se instaló hace algunas semanas al respecto de la posibilidad de que Barbie y Lucas Rodríguez hayan comenzado una relación.

Está circulando hace semanas el rumor de un aparente romance entre Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, hijo del empresario fallecido Fabián Rodríguez, quien fue pareja de Nazarena Vélez.

Ante lo expuesto, días atrás, este portal dialogó en exclusiva con Alejandro Pucheta, papá de la joven, quien nos aseguró no tener conocimiento sobre tema: “No estaba al tanto de nada porque siempre soy el último en enterarme. Yo quiero que sea feliz, sea con quien sea que salga, quiero que sea feliz y la apoyo”.

Este martes, entrevistada en Confrontados, fue Nazarena Vélez quien abordó el tema.

“Nada para decir”, arrancó a decir. Y añadió: “No sé por qué salen estas cosas, algo hay que decir”.

“Tienen una excelente relación, así que no tengo nada para decir, por toda la cantidad de romances que le han inventado”, reconoció luego.

“Es un invento más. A nosotros como familia no nos afecta en nada”, concluyó Nazarena Vélez.

Cabe destacar que la semana pasada, en Pampita Online, Barbie le confesaba a Carolina Ardohain, que su corazón tenía dueño: “Sí, me volví a enamorar… no sé. Hoy en día no me animo a mostrarme en pareja. Es muy buena pareja. Hace tiempo que viene pasando y me gusta”, decía.

¿Cuándo conoceremos la verdad!

