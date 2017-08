“Fue un asesino”: La Bomba Tucumana se quebró al hablar sobre la violencia de su padre

La cantante tropical quebró en llanto al contar detalles de su infancia, cuando sufrió violencia por parte de su padre. “Fue un asesino”, sostuvo.

Gladys la Bomba Tucumana relató con detalles el calvario que vivió en su infancia por su padre golpeador.

En el programa de Mirtha Legrand, la cantante contó que junto con sus hermanos vivía en la pobreza y que eran víctimas de los golpes de ese hombre.

“Mi madre es todo. Nos robó de este papá golpeador. La mataba a golpes, la dejaba ensangrentada, tirada, y todos los hermanitos empujábamos la puerta, que le veíamos la cabeza de abajo, tirada en el baño. Fue muy feo, mi madre se escapó de él y nos dejó con él, y él nos golpeaba mucho”, sostuvo.

“Yo andaba descalza, por la calle. Mi padre fue un asesino. Era un golpeador. Me dejó marcada para toda mi vida. Nos ponía horas arrodillados en el maíz, no sé qué puede hacer una criatura de dos años (para hacerle eso). Golpeaba a mis hermanas con látigos”.

“Tomaba alcohol también. No recuerdo su rostro, sólo que llegaba y nos teníamos que quedar calladitos. Ni siquiera podías decirle por qué (hacía eso). Mi madre apareció y nos bañó a todos, nos desmugró, y trajo bolsas con ropa. Lo que más me gustó es que me calzara en los pies unas botitas todas peluditas y mis pies eran felices. Nos bañó y nos robó de ese hombre malo. Alquiló un cuartito y dormíamos todos en la cama con ella”, sostuvo.

Luego contó que prácticamente vivieron encerrados junto a su madre, por miedo a que él los encuentre. “Ella nos tenía como encerrados. Estábamos desnutridos, de todo”, aseguró.

Fuente: https://www.ratingcero.com/notas/3038190-terrible-relato-la-bomba-tucumana-violencia-su-padre

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments