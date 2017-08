Para Rogelio De Leonardi, la impugnación a Menem por parte de la Cámara Nacional Electoral es “extemporánea y maliciosa”

El pre candidato a senador por la lista “Ciudadanos por la Victoria”, contrincante del ex presidente para las PASO, consideró que la decisión de la CNE de hacer lugar a la impugnación de Carlos Menem está “teñida de malicia y oportunismo político”.

“Me parece que haber dejado transcurrir el tiempo, que llegue a esta instancia y que a poquitos días se lo inhabilite, está mal. Aquí aun no actuó de fondo la Justicia”, Consideró De Leonardi.

“Yo me ubico también, por ser un pre candidato, en el lugar de que esto me pudiera pasar a mí, y me parece que la CNA no debería haber actuado hasta que la Justicia ordinaria resuelva”.

Asimismo, el dirigente sindical se permitió sospechar de la legitimidad de la resolución “por de donde proviene”, explicando que el ámbito desde donde nace la proscripción es “un sector que está en el poder enajenando todo lo público y trabajando en función de todo lo privado”, pese a que este fue “un camino muy similar al que recorrió Carlos Menen en su momento”.

