CASAS REITERÓ EL LLAMADO A PRACTICAR EL FEDERALISMO PARA LA IGUALDAD DE TODAS LAS PROVINCIAS

El gobernador Sergio Casas sostuvo que “el federalismo no se declama, se

practica” y planteó la necesidad de una distribución equitativa, al

participar de la inauguración del Salón Auditorio de la Comisión Federal de

Impuestos, donde además se realizó la entronización de banderas de las 23

provincias. Casas hizo hincapié además en la necesaria unión de los

argentinos.

“Como riojano es un gusto poner esta bandera”, aseguró el gobernador Sergio

Casas al dejar su mensaje. En la ocasión, explicó la bandera riojana y dijo

que “esa cruzada roja donde tiene atrás el símbolo de argentinidad,

significa la sangre derramada por nuestros caudillos, como Facundo Quiroga,

Ángel Vicente Peñaloza y Victoria Romero, porque también estaban las

mujeres en la lucha federal”.

“En este auditorio van a flamear estas banderas que representan el abrigo

que tienen que tener cada uno de los habitantes de las provincias, no tiene

que haber diferencias, lo mismo que en nuestra patria”, resaltó. De igual

manera recordó que “hace poco celebrábamos la expresión máxima del

Libertador de la patria que quería una patria libre, justa y soberana”.

Asimismo, recalcó que “el federalismo no se declama, se practica, por eso

no hay nada más injusto que distribuir igual a los que somos desiguales”.

“Y es tarea de esta Comisión, que van a tener la guía de estas banderas,

para que se distribuya de una manera más equitativa, porque argentinos

somos todos y todos somos Argentina”, subrayó.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments