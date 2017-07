PAREDES URQUIZA RECLAMÓ ENVIO DE FONDOS

Comunicado de Prensa del Intendente Alberto Paredes Urquiza

​

En representación del municipio de Capital me dirijo a la ciudadanía a los

efectos de informar la grave situación a la que nuestro municipio se ve

sometido a raíz de la falta de envío de fondos por parte del gobierno de la

Provincia.

​A la actitud que desde el comienzo mismo de la gestión marcó la falta

sistemática de envío de fondos para gastos de funcionamiento, se agrega

este mes un hecho particularmente gravoso, en especial para el empleado

municipal: la falta de envío de fondos para completar el pago de sueldo a

los empleados.

​En el transcurso de la semana pasada, el municipio remitió, como todos los

meses, la liquidación correspondiente para abonar los haberes de los

empleados; la Provincia sólo depositó el monto correspondiente al pago del

haber líquido, pero NO DEPOSITÓ los montos correspondientes a las

retenciones que debe hacerse a cada empleado que en forma voluntaria, o por

decisión judicial, debe afectar parte de su sueldo al pago de diferentes

conceptos, como por ejemplo, Litis, embargos judiciales, préstamos

bancarios, cuota gremial, servicios sociales, seguros de vida, pago a

comercios, etc.

​Esta decisión arbitraria, injustificada, ilegítima del gobierno

provincial, coloca a los empleados en una gravísima situación: aquellos que

deben abonar Litis, por ej., corren el riesgo de ser considerados morosos,

incursos en una conducta delictiva, e insertos en el Registro de Deudores

de cuota alimentaria; aquellos que tienen créditos bancarios, quedan

sujetos a ingresar como morosos en el clearing, tener que pagar intereses,

no poder operar con sus tarjetas de crédito, etc; y por supuesto el daño

que se provoca a terceros: las personas que deben recibir el pago de Litis,

que recordemos tiene un carácter alimentario; o los gremios que no podrán

recibir los montos que por lo general se deben a su vez a los comercios de

donde los empleados extraen mercadería; o el grave perjuicio para aquellas

personas (o sus familiares) que necesitan atención médica o de alguna

empresa prestadora de servicios sociales, que a pesar de que se les

descuenta de sus haberes la cuota mensual, la misma no puede ser abonada

debido a que la Provincia se quedó con la suma correspondiente.

​Esta actitud del gobierno de la Provincia indudablemente tiene un

trasfondo político. Pero de ningún modo podemos aceptar que las discusiones

políticas afecten la situación del empleado, que nada tiene que ver, y no

puede verse perjudicado ni directa ni indirectamente por los

posicionamientos políticos de la autoridad de turno. Esta actitud del

gobierno provincial es decididamente injusta, e ilegal.—-

​El plan pergeñado por quien adopta las decisiones políticas consiste en

varias etapas, con el objetivo claro de producir un daño, cada vez mayor, a

nuestra gestión al frente del municipio de Capital, afectando la

gobernabilidad, y procurando crear una inestabilidad institucional que

justifique las medidas más descabelladas que seguramente buscarán adoptar,

desconociendo inclusive la voluntad popular de libre elección de sus

gobernantes locales.

​Hasta ahora, la primera medida fue la asfixia financiera progresiva. Somos

el único municipio de la Provincia a quien se le envía CERO PESOS para

gastos de funcionamiento, casi les diría que somos el único municipio en

todo el país que sufre esta discriminación. La segunda medida, a partir de

este mes, es la falta de envío de fondos hasta para cumplir con la más

elemental responsabilidad que le cabe al gobierno provincial, que es la de

garantizar la remisión de fondos para el pago de sus haberes a todo el

personal de los municipios, con lo cual procuran crear un estado de

malestar social y de crisis institucional interna al gobierno municipal de

Capital.

​La tercera medida, de una perversidad acorde a quien la idea y promueve,

será la campaña de desprestigio progresivo hacia mi persona. Movidas de

prensa, periodistas pagados, hablando y escribiendo en los medios y redes

sociales; y hasta causas judiciales promovidas con la anuencia o con la

sumisión de operadores judiciales amenazados por el poder, que ya están

siendo “apalabrados” para obrar en tal sentido.

​Todo forma parte de la maraña tendida por quien ejerce el poder en forma

absoluta y despótica en la Provincia, pero ejecutada por sus súbditos que

por temor y/o conveniencia siguen fielmente su mandato.

​Más allá de que pueden combatirnos de mil maneras, y de hecho tienen todo

el poder para hacerlo, nos mantendremos firmes en nuestra convicción, que

tiende fundamentalmente a acabar con estas prácticas de daño, perversidad y

malicia que degradan a nuestra sociedad y llevan a la Provincia a esta

triste realidad de desamparo, injusticias y postergación que debe acabar de

una vez por todas.

​El límite de la discusión política debe estar en ese ámbito. Es

absolutamente inadmisible que como consecuencia, se busque afectar al

ciudadano común, como ocurre con el vecino de Capital, y menos aún al

sector más débil de todos, el empleado municipal, destinatario involuntario

del capricho y la malicia de quien detenta el poder. He instruido al señor

Fiscal municipal para que instrumente las medidas judiciales que fueren

menester, aún a sabiendas que el camino hacia la Corte será indefectible y

tomará su tiempo; pero no podemos dejar de denunciarlo y plantearlo, y al

mismo tiempo hemos comunicado a las entidades afectadas y a los señores

titulares de los gremios y representantes de los trabajadores, como

corresponde.

​Lamento profundamente que este tenga que seguir siendo el marco de nuestra

relación con un gobierno provincial con el que se supone debiéramos estar

trabajando tratando de resolver los múltiples problemas que afectan a la

gente, pero desgraciadamente éste es el camino en el que se nos quiere

hacer transitar, seguramente para el rédito político perverso de quien usa

el poder en beneficio propio y no en beneficio del pueblo de La Rioja.

Muchas gracias.

​En representación del municipio de Capital me dirijo a la ciudadanía a los

efectos de informar la grave situación a la que nuestro municipio se ve

sometido a raíz de la falta de envío de fondos por parte del gobierno de la

Provincia.

​A la actitud que desde el comienzo mismo de la gestión marcó la falta

sistemática de envío de fondos para gastos de funcionamiento, se agrega

este mes un hecho particularmente gravoso, en especial para el empleado

municipal: la falta de envío de fondos para completar el pago de sueldo a

los empleados.

​En el transcurso de la semana pasada, el municipio remitió, como todos los

meses, la liquidación correspondiente para abonar los haberes de los

empleados; la Provincia sólo depositó el monto correspondiente al pago del

haber líquido, pero NO DEPOSITÓ los montos correspondientes a las

retenciones que debe hacerse a cada empleado que en forma voluntaria, o por

decisión judicial, debe afectar parte de su sueldo al pago de diferentes

conceptos, como por ejemplo, Litis, embargos judiciales, préstamos

bancarios, cuota gremial, servicios sociales, seguros de vida, pago a

comercios, etc.

​Esta decisión arbitraria, injustificada, ilegítima del gobierno

provincial, coloca a los empleados en una gravísima situación: aquellos que

deben abonar Litis, por ej., corren el riesgo de ser considerados morosos,

incursos en una conducta delictiva, e insertos en el Registro de Deudores

de cuota alimentaria; aquellos que tienen créditos bancarios, quedan

sujetos a ingresar como morosos en el clearing, tener que pagar intereses,

no poder operar con sus tarjetas de crédito, etc; y por supuesto el daño

que se provoca a terceros: las personas que deben recibir el pago de Litis,

que recordemos tiene un carácter alimentario; o los gremios que no podrán

recibir los montos que por lo general se deben a su vez a los comercios de

donde los empleados extraen mercadería; o el grave perjuicio para aquellas

personas (o sus familiares) que necesitan atención médica o de alguna

empresa prestadora de servicios sociales, que a pesar de que se les

descuenta de sus haberes la cuota mensual, la misma no puede ser abonada

debido a que la Provincia se quedó con la suma correspondiente.

​Esta actitud del gobierno de la Provincia indudablemente tiene un

trasfondo político. Pero de ningún modo podemos aceptar que las discusiones

políticas afecten la situación del empleado, que nada tiene que ver, y no

puede verse perjudicado ni directa ni indirectamente por los

posicionamientos políticos de la autoridad de turno. Esta actitud del

gobierno provincial es decididamente injusta, e ilegal.—-

​El plan pergeñado por quien adopta las decisiones políticas consiste en

varias etapas, con el objetivo claro de producir un daño, cada vez mayor, a

nuestra gestión al frente del municipio de Capital, afectando la

gobernabilidad, y procurando crear una inestabilidad institucional que

justifique las medidas más descabelladas que seguramente buscarán adoptar,

desconociendo inclusive la voluntad popular de libre elección de sus

gobernantes locales.

​Hasta ahora, la primera medida fue la asfixia financiera progresiva. Somos

el único municipio de la Provincia a quien se le envía CERO PESOS para

gastos de funcionamiento, casi les diría que somos el único municipio en

todo el país que sufre esta discriminación. La segunda medida, a partir de

este mes, es la falta de envío de fondos hasta para cumplir con la más

elemental responsabilidad que le cabe al gobierno provincial, que es la de

garantizar la remisión de fondos para el pago de sus haberes a todo el

personal de los municipios, con lo cual procuran crear un estado de

malestar social y de crisis institucional interna al gobierno municipal de

Capital.

​La tercera medida, de una perversidad acorde a quien la idea y promueve,

será la campaña de desprestigio progresivo hacia mi persona. Movidas de

prensa, periodistas pagados, hablando y escribiendo en los medios y redes

sociales; y hasta causas judiciales promovidas con la anuencia o con la

sumisión de operadores judiciales amenazados por el poder, que ya están

siendo “apalabrados” para obrar en tal sentido.

​Todo forma parte de la maraña tendida por quien ejerce el poder en forma

absoluta y despótica en la Provincia, pero ejecutada por sus súbditos que

por temor y/o conveniencia siguen fielmente su mandato.

​Más allá de que pueden combatirnos de mil maneras, y de hecho tienen todo

el poder para hacerlo, nos mantendremos firmes en nuestra convicción, que

tiende fundamentalmente a acabar con estas prácticas de daño, perversidad y

malicia que degradan a nuestra sociedad y llevan a la Provincia a esta

triste realidad de desamparo, injusticias y postergación que debe acabar de

una vez por todas.

​El límite de la discusión política debe estar en ese ámbito. Es

absolutamente inadmisible que como consecuencia, se busque afectar al

ciudadano común, como ocurre con el vecino de Capital, y menos aún al

sector más débil de todos, el empleado municipal, destinatario involuntario

del capricho y la malicia de quien detenta el poder. He instruido al señor

Fiscal municipal para que instrumente las medidas judiciales que fueren

menester, aún a sabiendas que el camino hacia la Corte será indefectible y

tomará su tiempo; pero no podemos dejar de denunciarlo y plantearlo, y al

mismo tiempo hemos comunicado a las entidades afectadas y a los señores

titulares de los gremios y representantes de los trabajadores, como

corresponde.

​Lamento profundamente que este tenga que seguir siendo el marco de nuestra

relación con un gobierno provincial con el que se supone debiéramos estar

trabajando tratando de resolver los múltiples problemas que afectan a la

gente, pero desgraciadamente éste es el camino en el que se nos quiere

hacer transitar, seguramente para el rédito político perverso de quien usa

el poder en beneficio propio y no en beneficio del pueblo de La Rioja.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments