Moria Casán abrió fuego contra Nancy Pazos: “Se te notaba hasta falta de agua y jabón”

La jurado apuntó contra la participante a raíz de las duras declaraciones de la periodista contra Yanina Latorre.

Nancy Pazos y Cristian Ponce fue la primer pareja que salió a la pista del Bailando 2017 para cumplir con su performance de “Una que sepamos todos”, donde los participantes se lucen con una coreografía de “Tirá para arriba”, de Zas.





En la previa, la periodista, cuyos hijos fueron a alentarla, se mostró preocupada por la salud de su padre, que se cayó de la cama, se fracturó la cadera y tiene que ser operado. “En los últimos 20 años, tuvo de todo y siempre zafó”, contó Nancy. En la previa, Marcelo le pidió opinión sobre la presencia de Diego Latorre en el estudio cuando bailó Yanina Latorre.

La participante contestó: “Fue muy fuerte para todos los que estábamos acá. Yo también he hecho papelones en esas circunstancias, pero yo no hubiera venido acá con los chicos. Que él venga y exponga sus cosas, puede ser, pero con los chicos acá, me pareció fuerte. Igual, cada uno atraviesa el dolor como puede”. “Porque cuando discutimos determinados temas, ella siempre pone toda la carga en la mujer. Hay una lectura de todo lo que pasa en la que la responsabilidad es siempre de la mujer”.

Moria Casán intervino con una objeción: “Vos también traes a tu hijo acá, ¿y qué sabés si mañana va al colegio y no le hacen bullying por más que no tenga ningún problema?”. Enfurecida, agregó: “Cuando vos te separaste (de Diego Santilli), te vi ir como loca a lo de Ángel (De Brito). Hasta falta de agua y jabón se te veía ¿Por qué te ponés en moralista? ¿Qué es esto, un tribunal de ética? No te pongas en moral de los demás”.

Nancy le respondió a Moria: “Mis hijos detestan al periodismo. Yo traté de que no estuvieran expuestos a la prensa. Y yo he hecho papelones cuando me separé. Son maneras de atravesar el dolor. Cada uno hace lo que puede”.

