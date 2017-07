Las confesiones ultra hot de Fernando Burlando: “Tengo fantasías sexuales con Cristina Kirchner”

El abogado habló de todo en una entrevista muy distendida y resaltaron algunas declaraciones sobre la ex Presidente.

Fernando Burlando se prestó a una entrevista descontracturada en la que se desplegó en cuanto al amor y el sexo sin tapujos y regaló muchas frases sin filtro. Pero lo que más sorprendió fueron las declaraciones íntimas que deslizó con respecto a la ex presidente.

A continuación, algunos de los dichos más calientes del abogado en el programa de Ulises Jaitt.

“Tengo fantasías sexuales con Cristina Kirchner. Y en el Bailando explotan todas las pibas. Si digo quién me gusta es casi delito por la edad que tengo”.

“No hay chances de tener fantasías sexuales con un hombre”.

“Tuve sexo casi al borde de un Metegol. Fue un lugar raro. También tuve sexo en un avión con Barbie Franco, fue una locura, casi vamos todos en cana”, aunque confesó que no volvería con la modelo.

“Mi primera vez fue cuando era pibe, precoz. Salía con los amigos de mi hermano y me llevaron. Si no pagué por sexo, tal vez alguien pagó por mí y nunca me enteré”.

“Me gusta la mujer gritona, gauchita y dominada”. “¿Tríos? Se cortó el llamado jaja”. “Que usen disfraces. Que se pongan todo”.

“Vale la palabra chancha en el sexo. “Los juguetes sexuales valen en la pareja porque son una alternativa”.

“La autosatisfacción hay que practicarla. Es un derecho constitucional”. “Estuve poco tiempo sin sexo”.

“En cuanto a la posición sexual soy armonioso, conciliador. ¡Como sea y donde sea! Todo suma y todo sirve. El lugar preferido para tener sexo es una habitación con un hogar… garpa como trompada.”

“Me gusta el mañanero y el nocturno. Pero con Barbie teníamos un problema porque a la mañana dormía mucho, era un ancla”.

“La parte de mi cuerpo que más plata me dejaría en caso de venderla sería la del abdomen. Tengo 52 años, me cuido mucho”.

