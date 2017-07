La UTA levantó el paro de colectivos de larga de distancia: sigue el pedido de aumento

El sindicato levantó el paro de 48 horas que había convocado para este fin de semana en el servicio de larga distancia.

El sindicato UTA levantó hoy el paro de 48 horas que había convocado para este fin de semana en el servicio de larga distancia, ante el dictado de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, aunque advirtió que seguirá con su reclamo de 22 por ciento de aumento salarial y el rechazo a eventuales despidos.

La medida de la cartera que encabeza Jorge Triaca fue dispuesta este mediodía en medio de la paritaria del sector.

“Nosotros acatamos la conciliación obligatoria, pero seguimos con nuestro reclamo de 22 por ciento de aumento salarial para el servicio de larga distancia; el mismo porcentaje que acordamos para la corta y la media”, dijo a DyN el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández.

Poco antes de que se conociera el dictado de la conciliación obligatoria, el jefe sindical contó que el conflicto arrancó porque “empresarios manifiestan que ya no pueden seguir hablando de salarios por su situación económica, y que iban a hacer una reestructuración del servicio y, al mismo tiempo, iban a despedir trabajadores”.

Fernández, en declaraciones a radio Mitre y a Canal 13, recordó que “la discusión paritaria comenzó en abril” último, por lo que las partes llevan “tres meses conversando”, pero alertó que los empresarios “se niegan” a dar el aumento salarial “como corresponde”.

El secretario general de la UTA advirtió que no va a aceptar “de ninguna manera” que despidan trabajadores y demandó que “el Gobierno esté al frente de estas conversaciones si es que va a haber un conflicto mayor”.

“Esto nos asustó mucho porque, si la empresa quiere despedir trabajadores, eso no nos gusta. Esperamos que podamos encontrar una pronta solución”, enfatizó el gremialista, quien dijo que “hay posibilidades de diálogo con las autoridades, que es lo más importante” en este momento de la discusión.

Fernández también aseguró que, “en larga distancia, no tienen subsidios los empresarios y eso es lo que están pidiendo y, como el Gobierno realmente parece que no les da, lo que dicen es ‘cómo no nos van a dar subsidio, vamos a reducir servicio y vamos a despedir trabajadores'”.

Antes de una eventual reunión en fecha a fijar con empresarios y representantes del ministerio que lidera Triaca, pidió que en “estos 20 días que dura la conciliación se encuentre una solución para poder mantener las fuentes de trabajo”.

