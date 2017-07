JULIO MARTÍNEZ SE REUNIÓCON EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, FRANCISCO CABRERA

El encuentro se produjo en la cartera de producción,para avanzar en una amplia agenda de temas inherentes a la industria riojana. Además se anunció un fuerte impulso a la Leyde Pymes, la cual la provincia de La Rioja aún no se adhirió. Alfinalizar el encuentro, Martínez adelantó “ha sido una reunión muy positiva, elministro Cabrera se encuentra abocado a una gran tarea y en ella siempre estápresente nuestra provincia”. Respectoa la ley 27.264, denominada “Ley PyME”, el ex ministro de defensa yprecandidato a senador nacional por Cambiemos – Fuerza Cívica Riojana, explicóque se trata “de una norma muy importante, que tiene por objetivo el dereactivar la economía y generar empleo entre las pequeñas y medianas empresas”. Martíneztambién explicó que la provincia de La Rioja “aún no está adherida y quenecesita hacerlo para sumar las Pyme a estos beneficios, que son realmentepositivos para las pequeñas y medianas empresas”. Bonos fiscalesEnese sentido, explicó “estuvimos analizando el decreto reglamentario, con elcual nuestro gobierno va a brindar un alivio más que importante para lasempresas de nuestro parque industrial. A esta medida la pedimos en reiteradasoportunidades ante la anterior gestión y nunca tuvimos respuesta, por decisióndel Presidente (Mauricio) Macri ha sido incorporada y aprobada en el primerpresupuesto que votó este gobierno el año pasado”. REPRO y Empresas Electro intensivasJuntoal ministro de producción nacional, Francisco Cabrera, también analizaron lasituación de las empresas que hoy son beneficiarias del Programa deRecuperación Productiva (REPRO) y las que están próximas a beneficiarse. Martínezindicó, que “se analizó el programa de subsidios para la empresaselectro-intensivas, que recibirán descuentos de entre el 5% y el 20% en sustarifas, como parte de una medida para bajar los costos de producción”. Finalmente,Julio Martínez y el ministro de producción Cabrera vieron como “positivo quelas importaciones han mermado, en cuánto a textil y calzado. También los datos,referente a empleo, muestran que se ha crecido en un 5%”.

