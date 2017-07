Andino de La Rioja y Sarmiento de La Banda igualaron sin goles

Andino Sport Club de La Rioja recibía la visita de Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) en la apertura de la Zona A del Torneo Federal B 2017. El resultado final fue 0 a 0 en un partido trabado, chato y sin muchas situaciones de gol.

Primer Tiempo

La primera parte arrancaba con un Andino presionando en las salidas del “Profe”. El partido era muy trabado en el mediocampo y así lo estuvo durante los primeros treinta minutos donde no hubo oportunidades claras de gol. Tuvimos que esperar hasta el minuto 33, en donde un centro de Pérez que parecía no llevar mucho peligro, la pelota se le escapa a Bonacci e Ibarra sorprendido no pudo definir bien al arco. Una chance clara para el “Profe” que a esa altura empezaba a dominar el partido. Pero, cuatro minutos después, Andino iba a responder con un remate de Maximiliano Álvarez que se iba cerca del segundo palo de Santillán.

Con el correr del tiempo, Andino perdía intensidad y Sarmiento se animaba un poco más, pero sin lograr llegadas claras. Así se fue un primer tiempo, sin muchas llegadas a los arcos.

Segundo Tiempo

El complemento arrancó igual al primero. Un Andino presionando muy arriba, y esa presión iba a dar resultados a los dos minutos, tras una serie de rebotes, Álvarez remató y en la línea la sacaba Héctor Pérez para el alivio “Profesor”. Una situación muy clara para Andino, que en esos primeros diez minutos presionaba la salida de los laterales de Sarmiento. Pero, con el transcurrir del tiempo iba a ocurrir una fotocopia de lo que pasó en la primera parte. Andino se cansaba en lo físico y Sarmiento crecía con pases a tres toques que lo ponían de cara a Bonacci, mientras que Andino necesitaba más de tres toques para llegar con peligro al arco de Santillán.

Luego de los quince minutos, el “Rulo” González movía el banco y lo mismo hacía “Pico” Albarracín. Entraban Díaz y Ceballos en el local, mientras que Ferreyra ingresaba en la visita para generar peligro. Y ese peligro iba a llegar a los 26 minutos, en una gran jugada colectiva de Sarmiento, “Chami” Pérez desbordó, pase perfecto a Ferreyra, que se la cedió a Roberto Ibarra y este remató al arco y la pelota pegó en el palo, en la situación más peligrosa que tuvo el partido.

Los últimos minutos no iba a ofrecer situaciones de peligro, Sarmiento proponía antes un Andino que luchaba en la mitad de la cancha. Así de a poco se fue yendo el partido y el 0-0 se iba firmando. Solo iba a quedar tiempo para la última jugada pedía una supuesta mano de Pérez en el área.

Fue final del partido, Andino y Sarmiento igualaron sin goles y el resultado estuvo bien.

En la próxima fecha, Andino visita a Defensores de Esquiú en el “Primo Prevedello”, mientras que el “Profe” recibe a Unión Santiago en el “Ciudad de La Banda”.

