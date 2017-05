Regálame una Sonrisa Desarrollo Social entregó prótesis dentales en Chepes

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa Regálame una

Sonrisa, realizó la entrega gratuita de prótesis dentales en Chepes. El

programa busca *mejorar la calidad de vida de las personas mediante la

atención odontológica y realización de prótesis dentales.*

El equipo de profesionales del Programa integrado por Daniel Quiroga y

Soledad Font, junto al director de Políticas Sanitarias de la Cartera

Social, Marcos Serrano, atendieron a unos 50 beneficiarios de Chepes,

Departamento Rosario Vera Peñloza, que al recibir su prótesis manifestaron

una gran satisfacción.

A través de esta acción Desarrollo Social, a cargo de Griselda Herrera,

continúa con el trabajo de políticas públicas sanitarias tendientes a

mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad

social, en especial, a quienes no pueden acceder a este tipo de atención.

En este marco el director de Políticas Sanitarias Marcos Serrano consideró

al Programa como “muy importante socialmente” e indicó que “tuvo una gran

aceptación entre los pacientes, que se manifestaron expectantes y tuvieron

una muy buena predisposición para realizar todo el trabajo previo a la

colocación de la prótesis”.

También destacó la colaboración del personal del área de odontología del

Hospital Luis Pasteur que “nos facilitaron el espacio para trabajar” . En

este sentido, reconoció la labor de la diputada Alejandra Oviedo, que

junto a su equipo de trabajo acompañó todo el proceso.

En este marco, Serrano recordó que Regálame una Sonrisa está destinado a

personas de entre 18 a 90 años sin obra social, que por diferentes motivos

no tuvieron atención odontológica correspondientes. “Y en este caso

Desarrollo Social se hace cargo del su costo de su atención y prótesis”,

afirmó.

Un cambio

En tanto, el odontólogo Daniel Quiroga comentó que “hoy culmina una etapa

más acá en Chepes, con la entrega de las prótesis”. Además, recordó que

“este proceso inicio en marzo. Los pacientes se muestran muy contentos y

agradecidos por este trabajo solidario porque es gente que no puede acceder

y costearse esta prótesis que es cara”.

Una de las pacientes de Regálame una Sonrisa, Eva, manifestó que “estoy muy

contenta, porque a mí no me alcanzaba para esto que me hicieron. Fue muy

buena la atención de los médicos, con toda la paciencia del mundo. Yo creo

que es un cambio muy fuerte para mí”.

Con el mismo entusiasmo, Nancy Tello salió del consultorio conforme con su

nueva sonrisa y expresó que “esto muy bueno para todos, es algo que lo

necesitaba y no tenía como comprarla y ahora me siento bien. Doy las

gracias a todos los que lo hicieron posible”.

Por su parte, la diputada Alejandra Oviedo manifestó que “cuando lanzamos

este programa junto a Griselda Herrera y el intendente, no nos imaginamos

que tuviera gran repercusión; hoy son cincuenta personas que se van con una

actitud totalmente positiva porque este es un programa que dignifica

muchísimo, lo que les cambia la vida”

Por su parte, el compañero de fórmula por la reelección de Oviedo, Raúl

Yalis expresó que “hoy nos sentimos muy felices, y ver dignificar a la

gente nos llena de orgullo”.

