Qué dijo Gisela Berger tras el faltazo al programa de Mirtha

La modelo, envuelta en un escándalo tras el anuncio de embarazo y la acusación a Scioli de incitarla al aborto, estaba invitada al ciclo de la diva. Su palabra a PrimiciasYa.com.

Daniel Scioli espera su segundo hijo a los 60 años. Lo anunció el miércoles pasado, en una entrevista con Jorge Rial en su programa de A24.

Pero su pareja, Gisela Berger, no esperó ni un minuto para salir a denunciar una grave situación: el político le habría pedido que abortara.

Ya en el tercer mes de gestación, la modelo cordobesa disimuló en todo esto tiempo su embarazo, y hasta se lo ocultó a su familia.

Lo cierto es que Gisela iba a ser una de las principales invitadas de este domingo en el programa de Mirtha Legrand, pero se bajó a último momento.

¿Qué pasó? “No me siento bien. Estoy mal, con presión baja, no estoy pasando un buen momento todo se junta. De salud no estoy muy bien y espero entiendan la situación que estoy pasando”, señaló Berger ante la consulta del portal porteño PrimiciasYa.com.

Fuente: Primicias Ya

