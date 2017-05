“Los negros con guita son los que compran” y 11 frases de Cristina durante su discurso

La ex Presidente se excluyó de las próximas elecciones y dejó varias frases al hablar frente a los gremios docentes privados.

Cristina Kirchner dio habló ante los gremios docentes privados (Sadop) sobre las próximas elecciones y su eventual postulación, pero también apuntó con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri, contra el poder judicial y los medios de comunicación. A continuación, las frases más destacadas de la ex Presidente durante su discurso.

“¿Ustedes vieron que durante nuestra gestión nosotros ejerciéramos violencia verbal o simbólica? Al contrario: los que no pensaban como nosotros se pudieron expresar sin problemas”.

“Quiero volver a un país en el que aquel que piensa distinto no sea perseguido, ni violentado, sino que sea respetado. Exigimos una Argentina democrática”.

“Gracias a los negros con guita les compraban a los comerciantes y los supermercados. Los que quieran ver rubios y de ojos celeste, que saquen un pasaje a Suecia y Holanda”.

“No se nos puede hablar de la pesada herencia. Nunca se recibió un gobierno en democracia como lo recibió este gobierno: nulo nivel de endeudamiento, 5,9 % de desocupación, índice de Gini decreciendo, programas de inclusión y educación, desarrollo social y trabajo”.

“Algunos piensan que lo que les falta es por culpa del gobierno populista que les da plata a los negros sin trabajar, a los choripaneros. Se hace el cuadro perfecto: el negro me saca lo que me falta. Nooo, hermano, esa plata que tiene ese tipo va a comprar al almacenero y el almacenero compra el auto que vos estás fabricando: esa es la cadena virtuosa de consumo”.

“Por primera vez nos enfrentamos a un gobierno de patrones y no de partidos políticos. Reaccionan mal, amenazan y pasan a la violencia verbal”.

“Esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en la cara, se les ve, lo dicen, se siente y se huele. Creen que todo es culpa de los sindicatos y todo aquel que no comulga o no marca el paso, acepta condiciones de explotación o es mafioso o es cualquiera cosa porque, además, estigmatizan a los que no acatan sus órdenes”.

“No me interesa (tener un cargo político). Para mí lo importante es que vuelvan ustedes: los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los que trabajan, los que creen en el país, los estudiantes y los científicos”.

“Mi gran fracaso como presidenta fue no poder hacerle ver a todos esos argentinos y argentinas que habían progresado en un proyecto económico, social y político”.

“Si lo van a meter preso a Parrilli me tengo que quedar en el país, ¿cómo me voy a ir? Ahora pusieron finanza para salir del país”.

“Se desató una campaña de que yo me quiero ir del país. Me parece que es lo que ellos quieren, pero no les voy a dar el gusto”.

