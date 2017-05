JULIO MARTÍNEZ ASEGURÓ QUE LOSFONDOS NACIONALES ESTÁN LLEGANDO EN TIEMPO Y FORMA

El ministro nacional participó este lunes de los festejos porel día del trabajador en la cabecera del departamento Felipe Varela, junto alcandidato del espacio Cambiemos – Fuerza Cívica Riojana Juan Amado. Allírealizó fuertes declaraciones contra el gobierno provincial en materia delmanejo de los recursos financieros. Anteuna multitud de trabajadores que se acercaron a festejar su día, el funcionarionacional destacó los anuncios del Presidente (Mauricio) Macri en materia deinclusión “porque nos interesa volver a la cultura del trabajo, que se premieel esfuerzo, que se logren las oportunidades para que podamos pensar en unfuturo de grandeza”. Hizoreferencia a la inclusión de los trabajadores precarizados, a quienes vandirigidos los anuncios presidenciales “por el trabajo del bueno, como debeser”. Según el ministro, la iniciativa va dirigida a las empresas privadas,instituciones y gobiernos provinciales y municipales. “Será una ayudasustancial en los aportes y obra social para lograr empleos dignos y de calidadcomo queremos en el gobierno de Cambiemos”. Fondos nacionalesEn estesentido, anunció que durante el 2017, el gobierno nacional ha destinado elenvío de 17 mil millones de pesos en todos los rubros y ministerios delgobierno nacional “todo este dinero será exclusivamente en beneficio de losriojanos”. Enfáticamentepidió a los presentes no creer en las mentiras que el gobierno provincialrealiza a través de sus medios de comunicación, cuando dicen que la nación lospersigue, que se hacen gestiones para que no llegue la plata. “Es todo locontrario, le hemos hecho saber a todos los intendentes que queremos ayudarlos,sólo dos han llegado con la luz del día y otros escondiéndose porque tienen laprohibición del gobierno provincial de llegar a vernos”. Tambiénfue crítico de las actitudes del gobierno riojano, ya que aseguró “hemos venidocon funcionarios nacionales a visitar al gobernador, pero cuando van a lanación jamás han ido a pedirnos alguna gestión y de allá vienen a mentir quenos oponemos”. Tambiénaclaró que la llegada de los fondos se están realizando en tiempo y forma “pero nollegarán para que ellos se compren fincas, se compren autos, cambien su nivelde vida. Van a llegar que las obras se hagan y sean en beneficio de cada uno delos ciudadanos de La Rioja. Lo que tienen es síndrome de abstinencia, no les llega la deellos y vamos a luchar para que no les lleguen esos recursos que manejan através de ONG´s y municipios paralelos. Asimismo aclaró “vamos a ver que rindancuenta de todos y cada uno de los pesos que llegan a La Rioja, han llegado lostiempos de la necesidad y transparencia”. Finalmentepidió al Gobernador Sergio Casas “asumir la gobernación porque la provinciasigue siendo manejada por Beder Herrera ya que ha dejado los funcionariosclaves para seguir manteniendo los resortes de poder, que pasan por su casaantes de ir por Casa de Gobierno o también para ser bendecidos para integrarlas listas. Mucho nos gustaría que Casas asuma su papel por el que el pueblo deLa Rioja lo eligió”. Duranteel festejo por el día del trabajador, el ministro Julio Martínez estuvoacompañado por los diputados Inés Brizuela y Doria, Roberto Klor, HéctorOlivares y funcionarios de distintas delegaciones nacionales.

