Cómo viven los hijos de Ricardo Fort y cuánta plata reciben

Pasaron casi cuatro años de la muerte de Ricardo Fort. Sus hijos, Marta y Felipe, permanecen desde entonces al cuidado de Gustavo Martínez, el hombre que el excéntrico millonario designó como tutor antes de morir. Los mellizos, ya de 13 años, comenzaron este año el secundario y desembarcaron también en el universo de las redes sociales. La polémica que desató un posteo y la realidad detrás de la “pelea” por la millonaria herencia.

Todo comenzó por una foto que Felipe publicó en su Instagram. “Soy yo abajo del cuadro de mi papá, usando una remera que tiene el cuadro de mi papá diciendo: ‘Basta chicos’”, detalló el adolescente. La prenda fue un regalo de la maestra particular que dos veces por semana lo ayuda a reforzar, junto con Gustavo, sus estudios.

El desembarco del heredero de Ricardo en Instagram no pasó inadvertido. En pocos días, “Feli” sumó más de 50 mil seguidores. Muchos con mensajes positivos y otros con críticas. “A él le genera alegría que lo sigan, no deja de ser un adolescente. Pero es igual que el padre: por más que haya 300 mil personas elogiándolo, se enoja mucho cuando uno solo lo critica”, reconoce a BigBang Gustavo.

La crítica valió la respuesta del propio Felipe. “Vos no viviste nada de lo yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y seguro tu familia no se está peleando por la plata, cuando hay gente que no tiene un peso. Yo no pedí tener esta vida. Solo me tocó. Así que andes puteando a la gente solo por lo de afuera cuando no conocés lo que pasa detrás de las cámaras y eso te lo digo por mi viejo”.

“Me enteré de lo que pasó porque él mismo me lo contó ese día. Me pareció que dio una respuesta muy adulta, educada y madura. Pero no me gustó el grado de exposición. Sé que tiene 13 años: no es ni grande, ni chico. Pero tuve que sentarme a hablar y explicarle que hay cosas que se pueden evitar, para resguardarse un poco. Ellos tienen un grado de exposición mucho más grande que sus amigos”, explica Martínez.

Pero, ¿por qué Felipe habló de una familia dividida por la plata? “Le pregunté y me dijo que no quiso decir eso. Quiso poner que hay gente que se pelea por plata, cuando hay otros que no tienen absolutamente nada. Pero no se refirió a su familia”, esquivó.

LA MILLONARIA HERENCIA Y SU ADMINISTRACIÓN

Los bienes de Ricardo pasarán a manos de sus herederos en 2022, cuando ambos cumplan 18 años. Hasta entonces, es Gustavo quien administra el dinero mensual que reciben por parte de la empresa. “Yo no cobro un peso, soy sólo el administrador. Como tutor, contraté un abogado que es el que se encarga de todas las cuestiones que tienen que ver con los bienes y la herencia”, precisó.

Esquivo a la hora de hablar cuánto dinero reciben los adolescentes, lo cierto es que cobran una cifra mensual por las regalías que genera la empresa familiar. Heredaron el paquete accionario de su padre quien, al momento de morir, era dueño del 16% de la compañía.

Hasta el año 2013, la chocolatera presentaba ganancias anuales de entre 30 y 40 millones de dólares. Es decir, que los herederos habrían recibido entre US$ 4.800.000 y US$6.400.000. ¿Cuánto sería la regalía mensual? Un promedio de 500 mil dólares: 250 para cada uno.

CÓMO VIVEN HOY MARTITA Y FELIPE

¿Tuviste algún problema para que los chicos reciban el dinero que les corresponde?

-Hasta ahora no he tenido inconvenientes. No puedo decir que tengo una relación, porque nunca la tuve. Mi vínculo era con Ricardo, fui muy pocas veces a FelFort. Así que no es que voy y me pongo a saludar a todo el mundo, porque antes tampoco lo hacía.

¿Los chicos tienen vínculo con sus tíos y primos?

Ahora creo que hay una Comunión familiar y fueron invitados, pero no tienen una relación muy fluida. Tampoco la tuvieron cuando el padre estaba vivo. Cada uno de los hermanos tiene su familia y si no se juntan demasiado es porque hay mucha diferencia de edad con los primos. No son de venir a casa, pero tampoco los chicos piden ir a lo de ellos.

¿Sienten la presión de ser los ‘hijos de…’?

No lo viven tanto. En la escuela, por ejemplo, los tratan del mismo modo que al resto. Son todos iguales. Son chicos sociables, hacen muchas reuniones en casa y, de a poco, están empezando a ir a lo de sus amigos. Yo prefiero que se junten acá, porque uno los puede ver, pero también hay que dejarlos volar un poco. Sino terminan viviendo en una burbuja.

¿Siguen viviendo en el departamento de Ricardo?

-Sí, hemos hecho muchas remodelaciones para adaptarlo a un estilo más para ellos. Feli, por ejemplo, se quedó con el dormitorio que era de su papá. ¡Le quedó inmenso! Martita también tiene un cuarto grande, con su vestidor. Yo me fui al más chiquito y estoy cómodo.

¿Cómo les va en la escuela?

-¡Me está costando bastante! Ellos venían del primario, en el que tenían cuatro o cinco materias. Ahora tienen doce y van más horas. Por eso tienen una maestra que viene dos veces por semana para ayudar a reforzar los estudios y todas las noches les tomo lecciones. Quiero asegurarme de que vayan al colegio preparados y de que tengan los conocimientos necesarios para cada una de las pruebas que les toman.

Mencionabas que a Felipe le gustaba la atención que recibía en las redes sociales, ¿tiene ganas de seguir en el mundo artístico?

-No es algo que hemos hablado. Feli se pone contento cuando ve que tiene muchos seguidores y ahí tengo la duda. Pero no creo que quiera exponerse a participar en televisión o a seguir una carrera en los medios. Igual, van a una escuela que tiene muchos talleres de arte y es algo que les gusta.

