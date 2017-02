Quedó inaugurado el puente sobre el Rio Grande en Sanagasta

El gobernador Sergio Casas, junto al Vicegobernador Néstor Bosetti, concretaron la inauguración del Puente sobre Río Grande en el departamento Sanagasta. La obra de gran importancia para la comunidad y el desarrollo del lugar, demandó una inversión total de más de 13 millones de pesos financiados por el gobierno provincial a través de la Administración Provincial de Vialidad.

La obra del puente sobre Río Grande cubre una gran demanda que la comunidad sanagasteña añoraba hace muchos años, ya que el puente permite la unión del centro con el barrio Alta Gracia, el cual quedaba aislado a causa de las intensas lluvias en la zona.

En este sentido, Casas manifestó que “este puente que viene a unirnos y a darnos nuevas oportunidades, garantizará que la integración en Sanagasta sea permanente, es una solución definitiva al aislamiento que sufrían ante temporales que hacían crecer el río”.

Por su parte, el administrador Provincial de Vialidad Miguel Bertolino, se mostró orgulloso de poder concretar una obra que parecía un sueño lejano para los lugareños, ya que desde hace muchos años, muchos gobiernos, se venía reclamando.

“Este puente es muy particular porque no lo podíamos hacer por falta de fondos, por decisión del gobernador se pudo concretar la licitación y luego vinieron demoras por la época de lluvias, tuvimos que esperar hasta abril para poder cavar con seguridad de que no teníamos agua abajo. Hoy me siento orgulloso, porque es una obra anhelada por nuestra gente”, explicó Bertolino.

Detalles técnicos

Los fondos utilizados para esta obra, de 70 metros y 7 metros de calzada, fueron provinciales y demandó 13.513.073,66 pesos. Los materiales utilizados en los soportes de las vigas, las columnas de las pilas, la superestructura, las vigas superiores y travesaños están hechos de manera prefabricada.

La obra cuenta con casi 8 metros cúbicos de hormigón y una ferretería de hierro para poder armar cada una de las pilas de las fundaciones (parte inferior que soporta el peso de la estructura) que alcanza los 6 metros de profundidad.

Respecto a las columnas, que son las pilas verticales que se sostienen con un travesaño, se destaca que fueron fijadas con una máquina especial y sobresalen 3 metros por encima del cauce del río, es decir 9 metros de altura en total.

