POLÉMICA DENUNCIA DE MILITTA BORA: “CHANO ME PEGÓ”

La cantante, ex pareja del ex Tán Biónica, reveló detalles de cómo fue su esporádica relación.

Militta Bora reapareció. En diálogo con Chiche Gelblung, habló de todo, incluyendo de su fugaz relación con Chano Charpentier, ex líder de la banda Tan Biónica.

“En mi vida me pegaron, dos o tres veces. Chano me pego, no muchas veces. Yo no contestaba. Tuve un novio antes en Buenos Aires que una vez fue violento conmigo”, dijo en el piso de Chiche en vivo (Magazine).

Y añadió, sobre la relación con el músico: “Fue una relación traumática y corta. Me tocó ser medio enfermera, tenía esa idea de curarlo. Le di flores de bach y le pasaba un par de tips de yoga porque yo hacía clases con mi mamá”.

Asimismo, señaló que fue por causa del músico que no pudo explotar en el Bailando por un sueño, donde fue eliminada rápidamente.

“Me faltó tiempo, me hubiese soltado más en un par de ritmos. Descuide un lugar, me puse de novia con una persona y me fui de viaje. No siempre iba a bailar las veces que me tocaba, estaba harta, estaba cansada. Yo no tengo la cuestión de hablar rápido, de seguir el ritmo del minuto a minuto”, explicó.

Por último, habló de su infancia y sus comienzos en la música. “Nací en Neuquén, me crié con mi papá y mamá, mis abuelas. Después mi papás se separaron, me vine a vivir a Buenos Aires sola, a los 17 años. Estudié abogacía hasta segundo año”, tiró.

Y agregó: “Desde los 17 años vivo de la música. Apenas llegué a Buenos Aires, un músico, Gustavo Carámbula, me llamó porque tenía unos covers en Internet y los vió. Entonces empecé a hacer una banda con músicos de él. Después formé banda con ‘Zorrito’ Von Quintero, Juanse me llevó a tocar en el Gran Rex, con los Ratones Paranoicos. Ahora hago shows o sino dj sets”.

