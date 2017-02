Paritaria Nacional: “Un frente con los trabajadores y no desde la soledad del poder”

Con vistas a la Reunión de Secretarios General de CTERA, la Asamblea de Delgados de la AMP dejó sujeto el inicio del Ciclo Lectivo, a la reapertura de la Paritaria Nacional. Esta decisión será transmitida por Rogelio De Leonardi mañana jueves en Capital Federal. Así mismo desde el Sindicato se instó al gobierno Provincial a conformar un frente concreto contra del cierre de la paritaria nacional, contra el ajuste, los tarifazos y la represión, “pero no desde la soledad del poder, sino con el apoyo del conjunto de los trabajadores”.

En referencia a la actitud asumida por el gobierno provincial, De Leonardi señaló “Hemos celebrado y lo hemos dicho públicamente, ya que habíamos solicitado anteriormente que el Gobernador se exprese en este sentido y creemos que se expresó con claridad, el Gobernador Sergio Casas está reclamando la Paritaria Nacional”.

Al mismo tiempo el sindicalista diferenció esto último de la actitud del el Ministro, “que está diciendo que tenemos treinta días para negociar, y eso es falso ya que el seis de marzo los alumnos están en las escuelas y el no inicio podría decidirse antes”, haciendo alusión a que el relajo y la dilación de los tiempos para oponerse al cierre de la Paritaria, solo favorece a las políticas de ajuste.

En referencia a la salida política al conflicto, De Leonardi remarcó “Es necesario que el Gobierno entienda este mensaje de formar un frente común y solidario junto a otros gobiernos provinciales y sindicatos, en defensa de la paritaria nacional. Lo tiene que encarar con fuerza y con el apoyo del conjunto de los trabajadores y no desde la soledad del poder”.

*Separando la paja del trigo*

Si bien la AMP rescató la expresión del Gobernador en favor de la apertura de la Paritaria Nacional, las diferencias con el Ministerio parecen acentuarse. La decisión del sindicato de no asistir a una paritaria provincial que vulneró la Ley de Asociaciones Sindicales, derivó en que el Gremio más representativo a nivel provincial no forme parte de una mesa de acuerdos que el año pasado fracasó y que este año, de no tener el amparo de la paritaria nacional, caería en la misma situación.

En el 2016 la actitud ambigua del Ministro le costó a los docentes un recorte salarial, de $1700 por mes y por cargo, dado el no cumplimiento de la paritaria nacional, mientras que el “histórico” Acuerdo Paritario Provincial tampoco sirvió de nada a la hora de defender la capacidad adquisitiva del salario. Pero más allá del fracaso de la Paritaria Provincial, la decisión de descontar los días de paros nacionales llamados por CTERA dan cuenta de una contradicción que se expresó en forma de escarmiento sobre los trabajadores.

La historia reciente nos dice que el ámbito de dialogo en el que el ministro Luna se reúne con los sindicatos, o sea la actual paritaria Provincial, es un ámbito ficticio, creado por su padrino político Beder Herrera mediante un decreto que vulneró la Ley de Asociaciones Sindicales, la cual dicta que solo los sindicatos con personería gremial de primer grado pueden integrarla.

Más allá de esto, los sindicatos afines que integraron esta mesa de dialogo, carecen de mecanismos reales de representación de las bases, es decir no son garantía de dialogo con el sector, por lo que siempre hubo intentos de legitimar la actuación del Ministerio intentando forzar la participación de la AMP en esta mesa.

