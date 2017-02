MORIA, LAPIDARIA CONTRA BARBAROSSA: “LA MUERTA EN VIDA ES ELLA, NO SU MARIDO”

La diva volvió a referirse sobre la histórica pelea que mantiene con la actriz. Y elevó aún más el tono de la discusión.

La pelea de años que llevan a cabo Moria Casán y Georgina Barbarossa parece que no tiene fin. Y por estos días, el conflicto se reavivó.

Hace unas semanas, Moria tuiteó afectivamente hacia la actriz, pero ella negó cualquier tipo de reconciliación. “No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal estando vivo y después cuando murió”, dijo Georgina.

Y luego la diva, después de desmentir repetidamente las acusaciones, volvió a disparar. Georgina “tiene el toc, trastorno obsesivo casanesco conmigo y que dice que yo hablé mal del marido muerto, antes y después de muerto. Yo alguna vez habré dicho que tenía que tener compasión si su marido sufría de adicciones, nada más. Después nunca hablé del marido ni vivo ni muerto porque no sabía que existía”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

“Para mí la muerta en vida es ella, no el marido”, agregó.

Y luego sentenció: “O no ha elaborado su duelo y se la agarra conmigo, o piensa que yo soy culpable de la muerte de su marido, ¡Qué se yo lo que tiene la gente en la cabeza! Yo dije en twitter que me parecía que tuvo un lindo gesto, y después ella estaba sentada en los programas diciendo que nunca me iba a perdonar. ¿Quién es ella que tiene el don del perdón? ¿Dios? ¿el Papa? ¿a quién le ganó?”.

