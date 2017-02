Monotributo: los cambios que realizó la AFIP podrían generar deudas

La AFIP recategorizó a contribuyentes y subió la cuota. Si se pagó por ventanilla, se pudo abonar el monto desactualizado.

por Rosana Villegas

rosana.villegas@diariouno.net.ar

Las vacaciones, lo confuso de algunos aplicativos de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el hecho de que algunos sistemas de cobro aún no estuvieran operativos tal vez contribuyeron para que algún monotributista olvidara que tenía hasta el 31 de enero para recategorizarse si la nueva categoría que le había otorgado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no era correcta a sus ingresos.

De haber sido así y si no pagó la cuota de enero por debito o a través del home banking –y sí lo hizo personalmente en un banco por ventanilla– es posible que le hayan cobrado el monto antiguo, y por eso se haya generado una deuda, ya que la AFIP actualizó los montos de cada categoría y con ello subió 75% el valor de la cuota a pagar. Hay que saber que aquellos que tengan deudas tendrán hasta mayo para regularizarla sin intereses.

“Como se subieron los montos de cada categoría, la política de la AFIP fue recategorizar a los contribuyentes a la categoría anterior a la que tenían. Para esto incorporó la categoría más baja, que es la A (antes la más baja era la B), a la que le elevó el tope de facturación de $48.000, que era antes, a $84.000. Si el contribuyente no estaba de acuerdo con la categoría que se le asignó pudo cambiarla hasta el 31 de enero. Ahora, como todavía no estaban actualizadas las credenciales puede ser que alguien fuera a pagar a un banco o a un agente que no tuviera actualizado los montos y se le cobrara lo que venía pagando anteriormente. Eso pudo generarle alguna deuda, pero se puede subsanar llevando la credencial anterior y agregando la impresión del volante electrónico de pago (VEP) para la diferencia; si fuera por debito automático la diferencia se actualiza automáticamente”, explicó la contadora Susana Gómez Vera, miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Asuntos Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.

Quienes puedan registrar algún tipo de deuda en enero y febrero tienen que saber que podrán regularizarla hasta el 31 de mayo, para lo cual deberá obtener el formulario F155 y abonar la diferencia.

Si bien van a notar que la cuota subió a la par de los límites de facturación, hay que decir que subieron el impuesto integrado y la jubilación, ya que el monto por obra social se mantiene en $419, que es lo que regía anteriormente.

Apuestan a la economía formal

La AFIP estima que, con las adecuaciones que se le hizo al Monotributo, que, actualmente cuenta con 3,1 millones de contribuyentes, ingresarán más de 150.000 nuevos monotributistas, entre ellos quienes habían quedado afuera en 2016 porque sus ingresos superaban los topes establecidos.

“Los que ingresen por primera vez deberían ingresar en la categoría A, aunque después hay una recategorización cuatrimestral. También los que habían quedado excluidos en el 2016 por haber superado los montos de facturación tope (era de $400.000 para locaciones y prestaciones de servicios y $600.000 para ventas de cosas y muebles) podrán regresar al Monotributo si es que cumplen con los nuevos requisitos. Esta opción también se podrá ejercer hasta el 31 de mayo y esto también es un cambio, porque antes cuando salías del Monotributo no podías regresar antes de los 3 años”, amplió Gómez Vera.

Hay que decir además que durante este año se van a bancarizar todos los pagos del Monotributo en forma gradual, y quienes estén dentro del sistema van a poder usar los celulares para pagar o hacer consultas.

Comments

comments