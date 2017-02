Michetti: “Lo que decíamos sobre el segundo semestre del 2016 se cumplió”

La vicepresidenta afirmó que el Gobierno está “totalmente convencido de que 2017 será el primer año de crecimiento de la economía argentina tras cinco años”.

La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó que el Gobierno está “totalmente convencido de que 2017 será el primer año de crecimiento de la economía argentina tras cinco años sin crecimiento” y que lo que decían “sobre el segundo semestre del año pasado se consiguió”.

“Estamos totalmente convencidos de que 2017 será el primer año de crecimiento de la economía argentina tras cinco años sin crecimiento”, afirmó Michetti, quien indicó que “las tendencias de la recesión ya se terminaron”.

En una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, la vicepresidenta sostuvo que “de a poco la cosa va tomando otro color” y agregó: “Todos querríamos que la economía fuera un poco más rápido, tal vez tenemos un atraso de un trimestre, ya que siempre decíamos que a fin de año íbamos a conseguir calentar más la economía”.

“Lo que decíamos sobre el segundo semestre del año pasado era que íbamos a bajar la inflación, que íbamos a conseguir el blanqueo y que íbamos a tratar de parar estas variables que venían cayendo y que venían mostrando una recesión importante. Esas cosas se consiguieron”, aseguró.

La dirigente del PRO sostuvo además que la administración de Cambiemos se había propuesto “volver al crédito internacional” y lo logró “con tasas realmente mucho más favorables para la Argentina de las que se habían conseguido los últimos años”.

Por otra parte, al ser consultada sobre una eventual candidatura en las elecciones legislativas de este año, la Presidenta del Senado descartó esa posibilidad de plano. “¿Yo? No, no, no. Tengo la tarea de acompañar al Presidente en esta responsabilidad enorme que hemos asumido. Lo estoy haciendo con un compromiso muy grande”, subrayó.

