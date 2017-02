Macri acusó a la CGT de querer “disparar el año electoral” con la marcha

En ese sentido, el líder del PRO señaló que “no es una Argentina fácil” porque “hay mucha gente que se opone, que pone palos en la rueda, hay mucha gente que dentro de la estructura del Gobierno que heredamos que no colabora en la tarea”.

El presidente Mauricio Macri consideró este lunes que hay “ansiedad por disparar el año electoral” por parte de la oposición y el gremialismo, a la vez que instó a la CGT a “dialogar, sentarse en una mesa y no ponerse a hacer política” con la marcha convocada para el próximo 7 de marzo.

“El país está arrancando. El camino es dialogar, sentarse en una mesa y no ponerse a hacer política porque comienza el año electoral”, sostuvo el mandatario respecto a la convocatoria de la central obrera, que ganó el apoyo de un abanico de fuerzas de la oposición y movimientos sociales.

Respecto a la advertencia de la CGT sobre la convocatoria a un paro nacional si no hay cambios en la política oficial, el jefe de Estado se preguntó “cuál es la lógica de parar en un país que hace cuatro meses que todos los días está un poco mejor que el día anterior”.

En una entrevista con Canal 9, el líder del PRO se refirió además a las críticas que recibió el Gobierno en las últimas semanas por el acuerdo con el Correo Argentino y el desestimado decreto para modificar el cálculo de los haberes jubilatorios, así como también en alusión a la marcha que realizará la central obrera el próximo 7 de marzo al Ministerio de Producción.

“Claramente, todas las cosas que estamos viendo muestran que hay una ansiedad por disparar el año electoral que va en contra de lo que necesitan los argentinos, que es armonía, tranquilidad, trabajar en resolver los temas. Ese el camino del progreso”, afirmó.

En ese sentido, el líder del PRO señaló que “no es una Argentina fácil” porque “hay mucha gente que se opone, que pone palos en la rueda, hay mucha gente que dentro de la estructura del Gobierno que heredamos que no colabora en la tarea”.

“En el contexto de todo lo que hemos hecho no me parece justo que digan que hicimos ´tantos errores´. Son cuatro o cinco errores dentro de miles de decisiones. Y en todos los casos, por suerte, no eran hechos consumados y se pudieron corregir”, finalizó.

Para la CGT, el Gobierno “no cumplió”

Héctor Dáer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, resaltó este lunes que la central obrera “apostó al diálogo”, pero subrayó que “ni el sector empresarial ni el Gobierno cumplieron con lo acordado”.

“Lamento que una expresión democrática como es una marcha en la que vamos a peticionar que se reformen cosas se empiece a mencionar como un acto de intolerancia. Al diálogo apostamos, fuimos a una mesa de diálogo en la que ni el sector empresarial, ni el Gobierno cumplieron con lo acordado. Cuando alguien no cumple está en falta y neutraliza el diálogo”, sostuvo el referente sindical.

En diálogo con Radio Rivadavia, el titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) desestimó que la movilización esté ligada al año electoral y advirtió: “Si hubo un criterio y una estrategia propia fue la de la CGT, de reivindicar y tener una táctica propia de los trabajadores, sin dejarnos mezclar por ningún interés que vaya para un lado o para otro”.

El también diputado nacional del Frente Renovador sostuvo que el hecho de que haya “un abanico grande en la movilización” es porque todos son “víctimas de un modelo económico” y remarcó que “acá ninguno busca una candidatura”.

“No tenemos poder de veto, no es necesario vetar a nadie. Vamos en favor de resolver los temas que perjudican a la mayoría. Si viene (la expresidenta) Cristina (Kirchner), (el líder del Frente Renovador, Sergio) Massa, (los presidentes del Partido Socialista, Antonio) Bonfatti, (y del PJ, José Luis) Gioja, quien sea, es una discusión que para nosotros no existe.

Todos los que quieran ir a la marcha y acuerden con lo que planteamos, son bienvenidos”, completó.

Comments

comments