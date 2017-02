La guerra del clan Escobar: Popeye versus Sebastián Marroquin, el hijo de Pablo

La mano derecha del narcotraficante explotó contra el hijo de Escobar, quien acaba de publicar un libro contando la historia de su padre.

Jhon Jairo Velázquez, alias Popeye, ex sicario de Pablo Escobar, arremetió duramente contra Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante colombiano, quien recientemente publicó un libro contando la interna de la historia de su padre y su familia.

“Es mi enemigo, habla estupideces. Pablo Escobar no trabajó nunca para la CIA. Él dijo que se suicidó, pero no. Al patrón le tumban la puerta de la casa, se escapa y llega hasta el techo de la casa de la vecina. Ahí lo matan entre la Policía y la DEA”, lanzó Popeye en diálogo con Hola Chiche (AM 950).

“Es un cobarde, sintió vergüenza por su padre. Este cobarde reniega del dinero que ganó su padre para él”, agregó el sicario sobre Sebastián Marroquin, quien decidió cambiar su nombre verdadero para despegarse de la imagen de su padre.

Además, Popeye, que reconoció haber matado a más de 300 personas con sus “propias manos”, aseguró que en Colombia ya están transmitiendo por televisión una serie sobre su vida.

“En Caracol TV están pasando mi serie ‘JJ’, que habla sobre mi vida en prisión. En dos meses estará disponible en Netflix. Además estoy trabajando mi película en Hollywood. Vivo de mi historia”, aseguró el sicario.

El hombre, que cumplirá con el régimen de libertad condicional dentro de ocho meses, confesó no estar arrepentido por sus crímenes. “Yo soy un asesino profesional y tenía mentalidad de guerra. Yo respondía al Cártel de Medellín”, indicó.

Por último, dio su opinión sobre la actualidad de Colombia, que en los últimos días sufrió en Bogotá la explosión de un artefacto que dejó cerca de 30 heridos, en su mayoría policías. El ataque es adjudicado al grupo guerrillero ELN.

“Colombia esta totalmente en guerra. Este país nunca estará en paz. Hacen la paz porque quieren llegar al gobierno por el poder y no por la guerra”, señaló.

