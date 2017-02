Escándalo: Yanina Latorre y Nancy Pazos se dijeron de todo

La esposa de Diego y la periodista se cruzaron fuertemente en el programa de Ángel De Brito y estalló la polémica. ¡Mirá el video!

Yanina Latorre confesó en una charla exclusiva con DiarioVeloz que no soporta a Nancy Pazos. Y hoy quedó demostrado cuando le fue con los tapones de punta a su compañera de “Los ángeles de la mañana”

En el inicio del programa, Ángel De Brito notó que algo le pasaba a Yanina, quien aclaró entre carcajadas: “Estoy llorando de la risa. Tengo amenazada a mi hija, Lola, con que cada vez que se manda una cagada le digo ‘mañana vamos a tocar el tema’, y es tal el papelón que me dice ‘no, mamá, me porto bien’. El primer pedo de Lola será contado en este programa. Hablé del pedo, no de que le vino”.

Acto seguido, la rubia deschavó la preocupación de Nequi Galotti, ya que la exmodelo le había confesado en camarines que por primera vez en su vida su hijo de 16 años no había regresado a su casa y especulaba que todavía estaba con su novia adolescente. Nancy atacó: “¿Vos podés alguna vez respetar el silencio de la protagonista? No está bueno que vos cuentes lo que ella todavía no contó”. Un tanto incómoda, Galotti expresó: “No quiero contar porque estoy preocupada”.

Yanina se levantó y se fue del piso.

Minutos más tarde, regresó tras dialogar con el productor del ciclo y se rió al leer los irónicos videographs. “Era irme, o putearla. Como ya la obsesión de Nancy conmigo es tremenda. Vamos a hacer una cosa, no hablemos más al aire con Nancy, porque me aburrió. Lo que yo hable de Nequi Galotti es problema de ella y mío”, sentenció.

De ahí en más, el debate se puso más picante: “Si no te gusta lo que digo, hablalo con el productor o avisale al conductor. El condutor me reta, vos, no. Porque yo a vos no te reto. Yo a vos no te lo hubiera hecho porque yo con vos no tengo onda y me chu… un hue… lo que te pasa. Hablé con Ángel de empezar así el programa. Me tenés podrida. El problema sos vos, Nancy, no nosotras, te lo digo posta. Y tu autoritarismo es insoportable”, confrontó a Nancy.

“Yo dije una opinión… No soy autoritaria”, se justificó Pazos.

