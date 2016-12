Flor de la V: “Yo no necesito a Marcelo Tinelli, ni él a mí”

La actriz habló sobre su polémico tuit en el que aseguró que había habido “arreglo” en el “Bailando 2016” luego de la eliminación de Fede Bal.

Flor de la V dialogó este lunes con Intrusos en el marco de la obra que la capocómica llevó a Carlos Paz. Pero, además, habló sobre el tuit con el que se refirió al supuesto “arreglo” en el Bailando, luego de que Federico Bal quedara eliminado del certamen.

“Me enojé porque perdió un amigo que sabía todo lo que él había depositado en ese certamen, pero me duró esa noche y listo, no dimensioné que iba a pasar todo lo que pasó, me parece que tampoco es para tanto, fue una calentura. Me olvidé que es un show y que ahí todo vale para entretener”

Luego, disparó contra ShowMatch: “Yo no volvería, porque me llamaron un día a las apuradas para que vaya a reemplazar a alguien y después me dieron palos, entonces ¿cómo es? Yo no necesito a Tinelli, ni él a mí, me dicen que no me pusieron en el clip final y la verdad me da igual, acá estoy yo parada, hay vida después de Marcelo Tinelli, se pueden hacer otras cosas”, remarcó.

“Sé que trabajo ahora con sus productores pero eso no evita que yo tenga mi opinión, además yo no me quejé por cosas que durante el año Listorti dijo de mí”, agregó.

Luego, se refirió al presunto exabrupto de Barbie Vélez. “Cuando ella dice eso de “trava” no es para mí, es para otra persona, pero pregúntenle a Fede. Yo sabía que esto existía y no me extraña porque la conocí a Barbie y conozco el lenguaje que usaba, pero también debo decir que creo que es cero homofóbica y no quiero hablar más sobre este tema”, concluyó.

Comments

comments