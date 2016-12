El insólito error de Fernanda Iglesias por el que debió atrasar su casamiento

La periodista contó en Este es el Show las razones por las que no puede dar el “Sí” el 2 de enero junto a su pareja, Pablo Nieto. Finalmente será el 26 de ese mes.

“Elegimos dar el ‘Sí’ el 2 de enero, para empezar el año de una forma distinta”, decía Fernanda Iglesias hace unos días.

Siete meses después de denunciar a su pareja, Pablo Nieto, por violencia de género, la periodista decidió apostar nuevamente al amor y dar un paso más en su relación con el padre de su hijo, Jeremías. Pero algo pasó que la hizo cambiar los planes a último momento.

Invitada a Este es es el Show, José María Listorti le preguntó: “¿Qué pasó con el famoso 2 de enero que se iban a casar y al final no se casan?”. A lo que ella, con humor, antes de contar el problema admitió: “Bueno, resulta que evidentemente soy una persona con problemitas”.

“Tengo problemitas no sólo a nivel emocional, sino que también con la computadora, porque hice mal los trámites. Si el Gobierno de la Ciudad (por Buenos Aires) me está escuchando, no sé qué hice, pero estaba muy tranquila y el otro día digo, ‘pero no me llegó el mail confirmando…’. Y nunca estuvo la fecha. Yo hablé, hablé y hablé y nunca estuvo confirmada la fecha. No sé, un acto fallido, ja, ja”, agregó.

Sin embargo, Fernanda reconoció que ahora las cosas están encaminadas: “Esta vez, los trámites los hizo Pablo y hay nueva fecha: el 26 de enero. Va a haber fiesta y de mis compañeros de Nosotros a la mañana no invité a nadie. Es una reunión íntima”.

Por último, tras aclarar que entiende que su deseo “es una decisión polémica para todo el mundo”, Iglesias explicó sus razones por las que quiere llegar al altar junto a su gran amor: “No sé si es que lo perdoné. No me quiero perder la oportunidad de tener a mi familia. Yo no sabía qué iba a pasar después de la denuncia, a lo mejor se iba todo al demonio y explotaba la bomba de Hiroshima, pero no pasó eso. Pasaron cosas, yo me fui abriendo y los dos hicimos un tratamiento. No me arrepiento de nada de lo que hice porque sirvió para que todos estemos mejor”.

